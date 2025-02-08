İsrail ve Hamas'tan Rehineler İçin Takas

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(ANKARA) - İsrail ile Hamas arasındaki ateşkes anlaşması kapsamında İsrailli rehineler Eli Sharabi, Or Levy ve Ohad Ben Ami, bugün serbest bırakıldı. Rehineler Uluslararası Kızılhaç yetkililerine teslim edildi. Öte yandan İsrail ise 183 Filistinli rehineyi serbest bırakacak.

İsrail ve Hamas arasında varılan ateşkes anlaşması kapsamında beşinci rehine takası bugün yapılıyor. İsrail merkezli The Jerusalem Post'un haberine göre, Eli Sharabi, Or Levy ve Ohad Ben Ami isimli 3 İsrailli rehine Uluslararası Kızılhaç yetkilisine teslim edildi. 3 İsrailli rehinenin 491 günün ardından serbest bırakıldığı ve söz konusu üç rehine ile birlikte Gazze Şeridi'nde ölü ve hayatta olan 79 rehine olduğu kaydedildi.

Öte yandan, İsrail ise hapishanelerindeki 183 Filistinli rehineyi serbest bırakacak. Katar merkezli Al Jazeera'nın haberine göre bu kişiler arasında müebbet hapis cezası almış 18 mahkum, uzun süreli hapis cezası almış 54 mahkum ve Hamas'ın 7 Ekim 2023 tarihindeki saldırıdan sonra gözaltına alınan 111 Gazzeli Filistinli bulunuyor. Filistinli rehinelerin hepsinin 20-61 yaşları arasında değişen erkeklerden oluştuğu belirtildi.