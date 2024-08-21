İsrail ve Hizbullah arasında çatışmalar sürüyor - Son Dakika
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İsrail ve Hizbullah arasında çatışmalar sürüyor

İsrail ve Hizbullah arasında çatışmalar sürüyor

İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyine yönelik saldırılarında 2 kişi hayatını kaybederken, Hizbullah da İsrail'in saldırılarına misillemede bulunduğunu duyurdu.

21.08.2024 12:46
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İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyine yönelik saldırılarında 2 kişi hayatını kaybederken, Hizbullah da İsrail'in saldırılarına misillemede bulunduğunu duyurdu.

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail ordusunun ülkenin güneyindeki Beyt Lif kasabasında bir aracı hedef alması sonucu bir Lübnanlının yaşamını yitirdiği belirtildi.

İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyindeki el-Vizani kasabasına yönelik saldırısında da bir Suriyelinin öldüğü aktarıldı.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberinde de İsrail'e ait insansız hava araçlarının gece yarısı 3 saldırı düzenlediği, Budayi kasabası çevresindeki ed-Dalil bölgesinde bir çiftlik alanını, Serin et-Tahta ve es-Seferi arasındaki bölge ile en-Nebi Şit beldesindeki meskun bölgeyi hedef aldığı kaydedildi.

Saldırılarda Ali el- Musevi'nin öldüğü, biri ağır 20 kişinin yaralandığı, yaralılar arasında 6'sı 2 ila 10 yaşları arasında 8 çocuğun bulunduğu belirtildi.

Hizbullah'tan yapılan açıklamalarda ise İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki Beyt Lif kabasını hedef almasına karşılık, Hadab Yaron bölgesinin top atışları ve insansız hava araçlarıyla vurduğu duyuruldu.

İsrail ordusunun, Bekaa Vadisini hedef almasına cevaben, işgal altındaki Golan Tepeleri'nde bulunan Tsnobar üssünün katyuşa roketleriyle hedef alındığı aktarıldı.

Açıklamada, Zarit Kışlası çevresinde hareket halinde olduğu tespit edilen İsrail askerlerinin topçu atışlarıyla vurulduğu da ifade edildi.

İsrail ordusu ve Lübnan Hizbullahı arasında sınır hattında 8 Ekim'den itibaren yoğunluğu şiddetlenen çatışmalar yaşanıyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail ve Hizbullah arasında çatışmalar sürüyor - Son Dakika

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