İsrail ve Hizbullah arasında çatışmalar sürüyor

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İsrail, Lübnan'ın güneyindeki köy ve beldelere yönelik saldırıları yoğunlaştırırken, Hizbullah da İsrail'e ait bazı noktaları hedef aldı.

Lübnan resmi haber ajansı NNA'ya göre, İsrail gece saatlerinde Marcayun ilçesi başta olmak üzere ülkenin güneyinde hava saldırıları düzenledi. Savaş uçakları gece yarısından sonra Nakura ve Ayta eş-Şaab beldelerini vurdu.

Batı kesimlinde Ramiye, Nakura beldeleriyle El-Labune ve El-Allam dağlarını topçu saldırıları, ve "Mavi Hat"a sınır köylere işaret fişekleri atıldı. İsrail keşif uçakları da gece boyunca batı ve orta kesimlerdeki köylerin üzerinde uçtu.

Savaş uçakları da Tuffahta beldesindeki Kuseriye es-Siyad bölgesini, Bint Cubeyl ilçesindeki Ayta eş-Şaab beldesinde saldırılar düzenledi.

İsrail güçleri, Hasbaya ilçesine bağlı Kefr Şeba beldesinde bir eve saldırı düzenleyerek, yerle bir etti.

Hizbullah ise yaptığı açıklamada, İsrail'in Baranit Kışlasını ağır top mermileriyle hedef aldığını ve "doğrudan vurduğunu" duyurdu.

-Lübnan'dan atılan roket Kiryat Şimona bölgesine düştü

Kanal 12 televizyonunun haberine göre ise Lübnan'dan atılan bir roket, İsrail'in kuzeyindeki Kiryat Şimona yerleşim biriminde açık bir alana düştü.

Roketin düşmesi sonucu bir okulun yakınındaki ormanlık alanda yangın çıktı. Yangına müdhale etmek için bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Hizbullah'tan yapılan açıklamada da Kiryat Şimona'daki İsrail askerlerinin mevzilerine yönelik hava saldırısı başlatıldığı ve hedeflerin isabetli bir şekilde vurulduğu kaydedildi.