İsrail ve Hizbullah Arasında Roket Saldırıları
İsrail ve Hizbullah Arasında Roket Saldırıları

17.03.2026 23:50
İsrail ordusu, Hizbullah'ın roket saldırıları sonrası Lübnan'a hava saldırıları başlattı.

BEYRUT/TEL İsrail ordusu, Hizbullah'ın İsrail'in çeşitli bölgelerine roket saldırıları düzenlediğini belirterek, Lübnan genelinde hava saldırıları başlattıklarını açıkladı.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, Hizbullah'ın İsrail'e roket saldırıları düzenlediğini belirtti.

Adraee, Hizbullah'ın İsrail'in çeşitli bölgelerine roket saldırıları başlattığını belirterek, İsrail Hava Kuvvetlerinin buna karşılık Lübnan genelinde Hizbullah noktalarını hedef aldığını öne sürdü.

Öte yandan, İsrail basınında çıkan haberlerde Hizbullah, İsrail'in kuzeyini yoğun roket ve insansız hava aracı (İHA) saldırısıyla hedef aldığını kaydetti.

İsrail'in Kanal 12 televizyonu, Lübnan'dan İsrail'e doğru en az 40 roketin ateşlendiğini aktardı.

Haberde Hizbulah'ın onlarca roketle düzenlenen saldırıyı eş zamanlı olarak İHA'larla da desteklediği, bu nedenle İsrail'in kuzeyindeki birçok kentte sirenlerin çaldığı bildirildi.

Hizbullah'ın fırlattığı roketlerden birinin İsrail'in kuzeyindeki Karmiel'de bir binaya doğrudan isabet ederek maddi hasara yol açtığı belirtilen haberde, bir roketin de 6 numaralı otoyol bölgesine isabet ederek yangına neden olduğu kaydedildi.

İsrail devlet televizyonu KAN, bölgede bir kişinin hafif yaralandığını aktardı.

İsrail ordusu, daha önce yaptığı açıklamada, Hizbullah'ın akşam saatlerinde yoğun roket saldırısı düzenlemesinin beklendiğini duyurmuştu.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, Orta Doğu, Güvenlik, Tel Aviv, İsrail, Güncel, Son Dakika

