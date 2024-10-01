İsrail ve Hizbullah Arasında Tırmanan Gerilim - Son Dakika
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İsrail ve Hizbullah Arasında Tırmanan Gerilim

İsrail ve Hizbullah Arasında Tırmanan Gerilim

İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırıları sonrası Hizbullah misilleme yaptı. Gerilim artıyor.

01.10.2024 11:58
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(ANKARA) - İsrail Ordusu'nun Hizbullah'a yönelik Lübnan topraklarında başlattığı ve "sınırlı kara operasyonu" olarak isimlendirdiği askeri saldırılar, bölgedeki gerilimi tırmandırdı.  İsrail'in kuzeyinde ve Lübnan'ın güneyinde misilleme saldırıları gerçekleştiren Hizbullah, İsrail askerlerinin isabetli bir şekilde vurulduğunu iddia etti. İsrail saldırıları doğrularken, can kaybı konusund herhangi bir açıklamada bulunmadı.

İsrail Ordusu, salı sabahı erken saatlerde, güney Lübnan'da bir kara harekatı başlattığını açıkladı. Açıklamada, "Siyasi kademenin kararı doğrultusunda, birkaç saat önce, ordu; sınırlı, lokal, kesin istihbarata dayanan ve güney Lübnan'daki Hizbullah hedeflerine yönelik kara baskınların başladı" ifadeleri kullanıldı. İsrail'in son iki haftalık saldırılarında önemli komutanları ölen ve altyapısı zarar gören Hizbullah'ın geçici lideri Naim Kasım dün yaptığı bir açıklamada, örgütün İsrail askerlerine yanıt vermeye hazır olduğunu söylemişti.

Hizbullah, sabah erken saatlerde İsrail'in kuzeyindeki Metula bölgesinde İsrail askerlerini hedef aldığını açıkladı. Hizbullah ayrıca Lübnan'ın Al-Adisa ve Kafarkala bölgelerinde de ayrıca İsrail askerlerini hedef alan misilleme saldırıları başlattığını, İsrail tarafında can kaybı ve zaiyat olduğunu iddia etti.

İsrail ordusu, İsrail topraklarına yönelik roket atışlarıyla ilgili ayrıntı paylaştı. Son bir saat içinde ülkenin kuzeyindeki Metula'nın iki kez hedef alındığı, ayrıca Avivim'e de birkaç füze fırlatıldığı belirtildi. İsrail Ordusu, Telegram'da yayınladığı mesajda, "Bazı füzeler engellendi ve düşen füzeler tespit edildi" ifadelerini kullandı. İsrail, füzelerin bazılarının açık alanlara düştüğü ifade ederken, herhangi bir ölüm veya yaralanma konusunda ise bir açıklama yapmadı.

Her iki bölge de İsrail ile Lübnan'ı ayıran Birleşmiş Milletler (BM) tarafından çizilen 'mavi hat'a çok yakın. Mavi hat 2000 yılında Birleşmiş Milletler tarafından, İsrail'in 22 yıl süren askeri varlığının ardından güney Lübnan'dan çekilmesini sağlamak amacıyla belirlenen bir sınır. Hat BM Güvenlik Konseyi'nin 425 numaralı kararına dayanarak çizilmiş, resmi bir sınır olmasa da İsrail ve Lübnan topraklarını ayırarak bölgede barışı korumayı hedefleyen bir uygulama. BM önergeleri bu alanda askeri faaliyetlerin yürütülmemesi konusunda taraflara sorumluluklar yüklüyor.

Kaynak: ANKA

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