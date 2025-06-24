İsrail ve İran arasında ateşkes krizi

İsrail Başbakanlığı, ABD Başkanı Donald Trump'ın Tel Aviv yönetimini eleştiren açıklaması üzerine, ateşkesi İran'ın ihlal ettiğini ileri sürerek " Tahran'da sadece bir radar dizisini hedef aldığını" açıkladı.

İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Trump'ın açıkladığı yerel saatle 07: 00'da (TSİ 07: 00) devreye girecek ateşkes öncesinde gece 03: 00'da İran'a hava saldırılarının durdurulduğu iddia edildi.

Gece düzenlenen hava saldırısında "Tahran'da İran rejimine ait hedefler ile Besic unsurlarını" hedef aldığını ileri süren İsrail, ateşkes devreye girmeden önce İran'ın sabah 07: 00'de düzenlediği füze saldırılarından birinde Birüssebi (Berşeva) kentinde 4 İsraillinin öldüğünü aktardı.

İsrail Başbakanlığı, ateşkes başladıktan sonra 07: 06'da bir füze, 10: 25'te de İran'dan toplam üç füze atıldığı ileri sürüldü.

İran'ın ateşkes devreye girdikten sonra attığı füzelerin ya hava savunma sistemleri tarafından önlendiğini ya da açık alana düştüğünü paylaşan İsrail Başbakanlığı, "bunun karşılığında İsrail savaş uçaklarının Tahran'da bir radar dizisini imha ettiğini" belirtti.

İsrail Başbakanlığı, Trump ve Başbakan Binyamin Netanyahu arasındaki telefon konuşmasının ardından, "İsrail'in daha fazla saldırıdan vazgeçtiğini" vurguladı.

Netanyahu ile görüşmesinde Trump'ın "savaştaki hedeflerini gerçekleştiren İsrail'e yönelik takdirini, ateşkese yönelik güvenini belirttiği" ileri sürüldü.

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail ve İran arasında ateşkesin uygulamaya girdiğini duyurmuş, İsrail bunu kabul ettiğini açıklamıştı. İsrail, sabah 10: 00 sularında füze atıldığını, İran'ın ateşkesi ihlal ettiğini savunmuştu.

İran'ın ateşkesi ihlal ettiğini savunan İsrail'den, İran'a sert karşılık vereceği tehditleri yükselmişti. İsrail basını, daha sonra İsrail ordusunun Tahran'da bir radarı hedef aldıktan sonra savaş uçaklarının bölgeden ayrıldığını yazmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, İran ve İsrail'in sağlanan ateşkesi bozduğunu ve bu durumdan memnun olmadığını söylemişti.

Ateşkesin ardından İsrail'in "hiç görülmedik şekilde" saldırıda bulunduğunu belirten Trump, "Onlardan memnun değilim. İran'dan da memnun değilim ancak İsrail'in bu sabah yaptıklarından hiç hoşnut değilim." ifadelerini kullanmıştı.