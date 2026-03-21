İsrail ve Körfez Ülkeleri İran\'ı Görüştü

21.03.2026 00:43
İsrail Genelkurmay Başkanı Zamir, üç Körfez ülkesiyle İran'a yönelik saldırıları değerlendirdi.

İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir'in, üç Körfez ülkesindeki mevkidaşlarıyla görüşerek İran'a yönelik İsrail-ABD saldırıları hakkında bilgi paylaştığı iddia edildi.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberinde, görüşmede İran'ın İsrail'e yönelik misillemelerinin de değerlendirildiği öne sürüldü.

Zamir'in üç Körfez ülkesinin genelkurmay başkanlarıyla görüşerek İran'a yönelik İsrail saldırıları hakkında bilgi paylaştığı kaydedilen haberde, İsrail ile ABD'nin İran'a yönelik saldırılara neden bu dönemde başladığı konusunun da gündeme geldiği aktarıldı.

Haberde, askeri yetkililerin hangi ülkelerin genelkurmay başkanları olduğu belirtilmedi.

İsrail ile normalleşmeyi kabul eden Körfez ülkeleri Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn'in 2020'de "Abraham Anlaşmaları"nı imzalayarak Tel Aviv yönetimiyle resmi ilişkileri başlattığı biliniyor.

KAN'ın haberinde, söz konusu görüşmelerin Körfez ülkeleriyle askeri ilişkiler kurulmasını sağlayabileceği ve belki de gelecekte diplomatik ilişkilere zemin hazırlayacağı savunuldu.

İsrail, Arap ülkeleriyle normalleşme ve Abraham Anlaşmaları'nın genişletilmesi konusunu sık sık gündeme getiriyor.

Kaynak: AA

