Üye Girişi
Son Dakika Logo

İsrail ve Lübnan Müzakereleri Başlıyor

13.04.2026 14:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail Dışişleri Bakanı Saar, Lübnan ile müzakereleri ele almak için İtalya'nın dışişleri bakanıyla görüştü.

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, bugün Lübnan'ı ziyaret etmesi beklenen İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Saar, ABD merkezli X platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, görüşmede yarın başlaması beklenen İsrail-Lübnan müzakerelerinin ele alındığını belirtti.

İran ile Lübnan arasındaki bağın koparılmasının önemli olduğunu savunan Saar, İran'ın Hizbullah aracılığıyla Lübnan'ı fiilen kontrol ettiğini ileri sürdü.

Saar, Lübnan'da ateşkesin ne zaman olacağı konusunun İran'ın inisiyatifine bırakılmasının Tahran'ın Lübnan'daki tutumunu güçlendireceğini ve bunun bir hata olacağını savundu.

Lübnan'dan İsrail'e 2 Mart'tan bu yana 7 binden fazla füze, roket ve insansız hava aracı fırlatıldığını ileri süren Saar, İsrail ile Lübnan'ın çıkarlarının örtüştüğü iddiasında bulundu.

İsrail, ABD-İran arasındaki geçici ateşkese Lübnan'ın dahil olmadığını savunarak bu ülkeye saldırılarını sürdürürken İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Lübnan ile mümkün olan en kısa sürede doğrudan müzakerelere başlanması talimatı verdiğini açıklamıştı.

Lübnan Cumhurbaşkanlığı da ABD arabuluculuğunda, İsrail ile ateşkes görüşmeleri ve müzakere tarihinin ele alınması için ilk toplantının 14 Nisan Salı günü Washington'da yapılacağını duyurmuştu.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, Dış Politika, Orta Doğu, Diplomasi, Güvenlik, İtalya, Lübnan, İsrail, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
14:34
Arda Turan'ın maçında hava saldırısı alarmı! Karşılaşma durdu
14:22
Eski CIA Direktörü Brennan: Trump akli dengesini yitirdi, 25. madde devreye sokulmalı
14:08
Bakanlık radarına takıldı: Ünlü galericiden milyonluk vurgun
13:59
Abluka öncesi Hürmüz'de trafik durdu! Uzmanlardan petrol için 150 dolar uyarısı
13:51
Tedesco'dan Galatasaray derbisi öncesi bomba Skriniar kararı
13:39
Müzakereler çöktü, Rusya devreye girdi! Kremlin'den sürpriz teklif
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.04.2026 14:41:51. #.0.5#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.