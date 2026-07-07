İsrail ve Lübnan Müzakereleri Roma'da Devam Edecek - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İsrail ve Lübnan Müzakereleri Roma'da Devam Edecek

07.07.2026 23:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail Dışişleri Bakanı Saar, Lübnan ile müzakerelerin bir sonraki turunun Roma'da yapılacağını duyurdu.

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, Lübnan ile müzakerinin bir sonraki tur görüşmesinin gelecek hafta İtalya'nın başkenti Roma'da yapılacağını açıkladı.

Yediot Aharonot'un haberine göre Saar, Alman mevkidaşı Johann Wadephul ile Kudüs'teki Dışişleri Bakanlığı binasında yaptığı görüşmede, Tel Aviv-Beyrut müzakerelerine ilişkin bilgi verdi.

Saar, İsrail, Lübnan ve ABD'nin yaklaşık iki hafta önce "tarihi bir çerçeve anlaşmasına" vardığına işaret etti.

Saar, Lübnan ile görüşmelerin gelecek hafta Roma'da yeniden başlayacağını ifade etti.

Lübnan tarafından İsrail Dışişleri Bakanlığının açıklamasına ilişkin henüz bir değerlendirmede bulunulmadı.

?İsrail'in Lübnan'daki saldırıları ve ateşkes süreci

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti saldırılar nedeniyle ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, 24 Nisan'da yaptığı açıklamada, Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu.

ABD arabuluculuğunda Lübnan ile İsrail arasında 14-15 Mayıs'ta gerçekleştirilen 3. tur görüşmeler sonucunda, 17 Mayıs itibarıyla ateşkesin 45 gün uzatılması kararlaştırılmıştı.

İran ve ABD, Pakistan aracılığında yapılan müzakere süreci kapsamında 14 Haziran'da savaşın durdurulması ve taraflar arasındaki sorunların görüşmelerle çözülmesini öngören 14 maddelik bir mutabakata vardıklarını duyurmuştu. Mutabakat, Lübnan dahil savaşın sona erdirilmesini içeriyor.

Öte yandan Washington'da İsrail ile Lübnan arasında yürütülen doğrudan müzakerelerin 5. tur görüşmelerinin ardından ise 26 Haziran'da Lübnan ve İsrail arasında "çerçeve anlaşması" imzalanmıştı.

Kaynak: AA

Orta Doğu, Diplomasi, Politika, Güvenlik, Lübnan, İsrail, Güncel, Dünya, Roma, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail ve Lübnan Müzakereleri Roma'da Devam Edecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Rutte’den Ankara’daki NATO Zirvesi öncesi kritik Rusya mesajı Rutte'den Ankara'daki NATO Zirvesi öncesi kritik Rusya mesajı
Dışişleri Bakanı Fidan, Ankara’da ABD’li senatörleri kabul etti Dışişleri Bakanı Fidan, Ankara'da ABD'li senatörleri kabul etti
36 kişinin yargılandığı 13 yaşındaki çocuğun istismarı davasında ilk karar 36 kişinin yargılandığı 13 yaşındaki çocuğun istismarı davasında ilk karar
Nevşehir’de önce ağabeyini bıçakla kovaladı, sonra evi ateşe verdi Nevşehir'de önce ağabeyini bıçakla kovaladı, sonra evi ateşe verdi
Gösterdikleri tolerans işe yaramadı Belçika, ABD’yi paramparça etti Gösterdikleri tolerans işe yaramadı! Belçika, ABD'yi paramparça etti
Kolombiya’da seçim krizi büyüyor İsrail müdahalesi iddiası Kolombiya'da seçim krizi büyüyor! İsrail müdahalesi iddiası

23:09
Fenerbahçe yeni golcüsüyle anlaştı Yıllık 9 milyon Euro maaş ödenecek
Fenerbahçe yeni golcüsüyle anlaştı! Yıllık 9 milyon Euro maaş ödenecek
22:50
Sözleşmeleri uzatıldı Fenerbahçe’de 3 imza birden
Sözleşmeleri uzatıldı! Fenerbahçe'de 3 imza birden
22:48
ABD, İran petrolünün satışına geçici olarak izin veren lisansı iptal etti
ABD, İran petrolünün satışına geçici olarak izin veren lisansı iptal etti
22:14
CAATSA yaptırımlarının kalkması için Trump’ın onayı yetecek
CAATSA yaptırımlarının kalkması için Trump'ın onayı yetecek
21:50
Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Emine Erdoğan’ın elini öpmeye çalıştı
Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Emine Erdoğan’ın elini öpmeye çalıştı
20:19
Beştepe’de resepsiyon Erdoğan çifti, Trump’ı karşıladı
Beştepe'de resepsiyon! Erdoğan çifti, Trump'ı karşıladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.07.2026 23:47:57. #7.12#
SON DAKİKA: İsrail ve Lübnan Müzakereleri Roma'da Devam Edecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.