İsrail ve Lübnan Müzakereleri Washington'da

ABD Dışişleri Bakanlığı, İsrail ile Lübnan heyetleri arasındaki doğrudan görüşmelerin gelecek hafta Washington'da yapılacağını teyit etti.

ABD Dışişleri Bakanlığı yetkililerinden AA muhabirine yapılan yazılı açıklamada, iki ülke arasındaki ateşkes müzakerelerine ilişkin doğrudan görüşmelerin gelecek hafta ABD'nin başkenti Washington'da gerçekleştirileceği bildirildi.

ABD medyasına yansıyan haberlere göre, ABD heyetine Lübnan Büyükelçisi Michel Issa başkanlık edecek, İsrail'i Washington Büyükelçisi Yechiel Leiter, Lübnan'ı ise Büyükelçi Nada Hamadeh-Moawad temsil edecek.