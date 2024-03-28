İsrail ve Mısır İstihbarat Şefleri Gazze saldırıları ve esir takasını görüştü

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İsrail iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet (Şabak) Direktörü Ronen Bar'ın, Mısır İstihbarat Şefi Abbas Kamil ile Kahire'de Gazze'ye saldırıları ve esir takasını görüştüğü öne sürüldü.

İsrail'den Walla internet sitesinin haberine göre, Bar, dün Mısır'ın başkenti Kahire'yi ziyaret ederek Kamil ile bir araya geldi.

İlgili bir kaynağa dayandırılan haberde, ikilinin, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye saldırılarının yanı sıra Batı Şeria'daki durumu ve Hamas ile İsrail arasında karşılıklı esir takası anlaşmasını ele aldığı kaydedildi.

Bar'ın ziyareti, Katar'ın başkenti Doha'da 18 Mart'tan bu yana Hamas ile İsrail arasında dolaylı görüşmelerin devam ettiği ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Gazze'nin güneyindeki Mısır ile sınırdaki Refah bölgesine kara saldırısına hazırlandıklarını ısrarla açıkladığı bir dönemde geldi.