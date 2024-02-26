İsrail, Venedik Bienali\'nden men edilmesi için imza kampanyasına destek

İsrail'in, Gazze'ye yönelik saldırıları nedeniyle Venedik Bienali'nden men edilmesi adına başlatılan imza kampanyasına dünya çapında 8 binden fazla sanatçı destek verdi.
"Soykırım değil Sanat İttifakı (Art Not Genocide Alliance-ANGA)" isimli uluslararası grup tarafından başlatılan imza kampanyasında, Gazze'de Filistinlilere yönelik "zulümlerine" devam eden İsrail'e, İtalya'nın Venedik kentinde düzenlenecek bienalde yer verilmemesi gerektiği belirtildi.
Dünya çapından 8 binden fazla sanatçı, küratör ve yazarın destek verdiği imza kampanyasında, Uluslararası Adalet Divanının (UAD) ocakta verdiği ihtiyati tedbir kararına işaret edilerek, "İsrail'in Gazze'ye yönelik aylar - aslında on yıllardır - süren saldırısı her şeye rağmen devam ederken; liderleri, uluslararası hukukun üstünde olduklarını ilan ediyor ve soykırım niyetlerini küstahça açıklıyorlar." ifadesine yer verildi.
"Çifte standart" vurgusu
İmza kampanyasında, Rusya- Ukrayna Savaşı'nın başladığı 2022'de Bienal'in Ukrayna halkının "kendi kaderini tayin hakkını ve özgürlüğünü destekleyen çok sayıda kamuoyu açıklaması yaptığına" ve Rusya'nın eylemlerinden ötürü men edilme kararı alındığına işaret edilerek, İsrail hakkında da aynı kararın verilmesi gerektiğinin altı çizildi.
Bienal'in, İsrail'in Filistinlilere yönelik "zulmü" karşısında sessiz kaldığı eleştirisinin yapıldığı imza kampanyasında, şunlar kaydedildi:
"Bu çifte standart karşısında dehşete düştük. İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları, tarihin en yoğun bombardımanlarından birini teşkil ediyor. Ekim 2023 sonu itibarıyla İsrail, Gazze'ye 1945'te Japonya'nın Hiroşima kentine atılan nükleer bombaya eşit güçte tonlarca patlayıcı attı. Ocak 2024'te Gazze'deki günlük ölüm oranının 21. yüzyıldaki diğer tüm büyük çatışmalardan daha fazla olduğu bildirildi."
"İsrail'i temsil eden herhangi bir çalışma, onun soykırım politikalarının onaylanması anlamına gelir"
İsrail'i temsil eden hiçbir sanatçı ve eserin Bienal'de yer almaması gerektiği vurgulanan imza kampanyasında, "İsrail devletini resmi olarak temsil eden herhangi bir çalışma, onun soykırım politikalarının onaylanması anlamına gelir." ifadesine yer verildi.
İmza kampanyasında, İsrailli sanatçıların kendilerine "ifade ve sanat özgürlüğü" için alan açılması talebi ise şu şekilde eleştirildi:
"İsrail tarafından öldürülen, susturulan, hapsedilen, işkence gören ve yurt dışına ya da yurt içine seyahat etmeleri engellenen Filistinli şairler, sanatçılar ve yazarlar için ifade özgürlüğü yok. İsrail tarafından kapatılan Filistin tiyatrolarında ve edebiyat festivallerinde, ifade özgürlüğü yok. İsrail tarafından bombalanarak yerle bir edilen Gazze'deki müzelerde, arşivlerde, yayınevlerinde, kütüphanelerde, üniversitelerde, okullarda ve evlerde ifade özgürlüğü yok."
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