İsrail, Yaralı Filistinliyi Ambulansta Gözaltına Aldı

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'da açtığı ateş sonucu yaralanan Filistinliyi ambulansta gözaltına aldı.

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamaya göre, İsrail güçlerinin Kudüs ile Beytüllahim kentleri arasındaki "300 askeri kontrol noktasında" açtığı ateş sonucu Filistinli bir genç bacağından yaralandı.

Kızılay ekipleri yaralı Filistinliye olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı ancak İsrail askerleri ambulanstaki yaralıyı gözaltına alarak sağlık ekiplerini, yaralıyı kontrol noktasına nakletmeye zorladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 8 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ile Doğu Kudüs'te de İsrail ordusu ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında ciddi bir artış yaşanıyor.

Filistin resmi verilerine göre, söz konusu tarihten bu yana Batı Şeria'da 1179 Filistinli hayatını kaybetti, 12 binden fazla kişi yaralandı. İsrail güçlerinin düzenlediği operasyonlarda yaklaşık 24 bin Filistinli gözaltına alınırken, 33 bin kişi de yerinden edildi.