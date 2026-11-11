İsrail yargısı 14 Filistinli doktorun serbest bırakılmasına izin vermedi - Son Dakika
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İsrail yargısı 14 Filistinli doktorun serbest bırakılmasına izin vermedi

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İnsan Hakları İçin Doktorlar Derneğine göre İsrail yargısı, suçlamasız 14 Filistinli doktorun serbest bırakılması talebini reddetti. Kemal Advan Hastanesi Müdürü Ebu Safiyye'nin bağımsız tıbbi muayenesi de reddedildi; doktorlardan bazıları iki yılı aşkın süredir tutuluyor.

İsrail yargısı, Gazze Şeridi'nden herhangi bir suçlama yöneltilmeden ve yargılanmadan alıkonulan 14 Filistinli doktorun serbest bırakılması talebini ve Gazze'deki Kemal Advan Hastanesi Müdürü Doktor Hüsam Ebu Safiyye'nin bağımsız tıbbi muayeneden geçirilmesi isteğini reddetti.

İsrailli sivil toplum kuruluşu İnsan Hakları İçin Doktorlar Derneğinden yapılan açıklamada, Gazze'den alıkonulan Filistinli doktorlarla ilgili mahkemelere sunulan iki başvurunun reddedildiği belirtildi.

Açıklamada, "Yüksek Mahkeme, aralarında hastane müdürleri ve uzman hekimlerin de bulunduğu 14 doktorun serbest bırakılması talebini reddetti." ifadesi kullanıldı.

Lod Bölge Mahkemesinin de Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Kemal Advan Hastanesi Müdürü Doktor Hüsam Ebu Safiyye'nin sağlık kayıtlarında endişe verici bulgular bulunmasına rağmen bağımsız bir sağlık kontrolünden geçirilmesine ve ikinci bir tıbbi görüş alınmasına izin vermediği aktarıldı.

Açıklamada, 14 doktorun herhangi bir suçlama yöneltilmeden veya yargılama yapılmadan İsrail hapishanelerinde tutulduğu vurgulandı.

Gazze'de sağlık sektörünün ciddi personel sıkıntısı yaşadığına işaret edilen açıklamada, doktorlardan bazılarının iki yılı aşkın süredir İsrail hapishanelerinde tutulduğu kaydedildi.

Ebu Safiyye'nin sağlık durumu kötüleşiyor

Açıklamada, iç hastalıkları ve endokrinoloji uzmanı İsrailli Profesör Amit Tirosh'un, Filistinli Doktor Ebu Safiyye'nin İsrail Cezaevi İdaresindeki sağlık dosyasını inceleyerek sağlık durumuna ilişkin tıbbi bir görüş hazırladığı belirtildi.

Tirosh'un incelemesinde, Ebu Safiyye'nin durumuna dair bazı endişe verici bulguların gerekli takip ve tetkiklere tabi tutulmadığının ortaya çıktığı aktarılan açıklamada, sağlık kayıtlarına göre Ebu Safiyye'nin Ocak 2025'te 90 kilogram iken aynı yılın mayıs ayında 76 kilograma düştüğü bildirildi.

Açıklamada, Tirosh'un, Ebu Safiyye'nin kanındaki hemoglobin seviyesinin düştüğünü, şikayet ettiği göğüs ağrılarının nedenlerinin belirlenmesi için gerekli tetkiklerin yapılmadığını ve uyuz teşhisinin geciktiğini tespit ettiği kaydedilerek, şu ifadelere yer verildi:

"İsrail Cezaevi İdaresinin 5 Temmuz 2026 tarihli kayıtlarında, Ebu Safiyye'nin sol göz çevresinde morluklar bulunduğu, ayrıca baş dönmesi ve kaburga ağrısı yaşadığı belgelendi."

Ebu Safiyye'nin daha önce avukatına gardiyanlar tarafından darbedildiğini söylediğine işaret edilen açıklamada, ancak tıbbi kayıtlarda yaralanmaların nedenine dair herhangi bir ifadenin yer almadığı belirtildi.

Açıklamada, Tirosh'un, tıbbi dosyadaki bilgilerin, Ebu Safiyye'nin yüksek tansiyon dışında bir sağlık sorunu bulunmadığı yönündeki mahkeme tespitiyle uyuşmadığını doğruladığı ve kapsamlı bir tıbbi muayeneye ihtiyaç duyulduğunu vurguladığı aktarıldı.

Buna rağmen İsrail mahkemesinin, Tirosh'un bulgularını dikkate almadığı bildirilen açıklamada, Ebu Safiyye'nin bağımsız bir tıbbi kontrolden geçmesine izin vermediği kaydedildi.

İsrail yasaları ikinci bir tıbbi görüş alınmasına izin veriyor

Açıklamada, Tirosh'un Ebu Safiyye'yi şahsen muayene edemediği aktarılırken; İsrail Cezaevi İdaresinin güncel sağlık kayıtlarını teslim etmeyerek doktorun mevcut durumunun öğrenilmesini engellediğine dikkat çekildi.

İnsan Hakları İçin Doktorlar Derneğinin açıklamasında, İsrailli yetkililerin bağımsız tıbbi muayeneyi reddetme gerekçeleri arasında; Ebu Safiyye'nin uluslararası bağlantıları, diğer Filistinli esirler üzerindeki etkisi ve serbest bırakılmasını talep eden uluslararası dayanışma kampanyalarının yer aldığı ifade edildi.

İsrail'in öne sürdüğü bu gerekçelerin bağımsız bir tıbbi görüş alma hakkını engellemek için kullanılması açıklamada reddedilirken; Filistinli doktorun Haziran 2026'dan bu yana tek bir kişiyle hücre hapsinde tutulduğu ve diğer Filistinli esirlerle hiçbir temasının bulunmadığı belirtildi.

Açıklamada, ikinci bir tıbbi görüş almanın hem İsrail yasaları hem de cezaevi yönetmelikleriyle güvence altına alınmış bir hak olduğu kaydedildi.

Gazze Şeridi'ndeki Kemal Advan Hastanesi Müdürü Ebu Safiyye, 27 Aralık 2024'te hastaneye baskın düzenleyen İsrail askerleri tarafından alıkonulmuştu.

İsrail Berşeva Bölge Mahkemesi, 28 Nisan'da Ebu Safiyye'nin "Yasa Dışı Muharipler Yasası" kapsamında, kendisine herhangi bir suçlama yöneltilmeksizin tutukluluk süresinin uzatılmasına karar vermişti.

Kaynak: AA
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