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İsrail, yasa dışı yerleşim yerlerini tanksavar füzeleriyle silahlandırmayı değerlendiriyor - Son Dakika
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İsrail, yasa dışı yerleşim yerlerini tanksavar füzeleriyle silahlandırmayı değerlendiriyor

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan yasa dışı Yahudi yerleşim yerlerindeki 'sivil güvenlik birimlerini' tanksavar füzeleriyle silahlandırma seçeneğini değerlendiriyor. Hamas'ın 7 Ekim 2023'teki saldırısına benzer bir saldırının önlenmesi amacıyla bu planın yapıldığı belirtiliyor. İsrail ordusu yetkilileri, planın varlığını doğrularken, üst düzey güvenlik yetkililerinin onayının beklendiği ifade ediliyor.

İsrail, yasa dışı yerleşim yerlerini tanksavar füzeleriyle silahlandırmayı değerlendiriyor
24.01.2024 - 21:55,
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İsrail ordusunun, işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan yasa dışı Yahudi yerleşim yerlerindeki "sivil güvenlik birimlerini" tanksavar füzelerle silahlandırma seçeceğini değerlendirdiği bildirildi.

Haaretz gazetesinin haberinde, İsrail ordusunun, Hamas'ın 7 Ekim 2023'teki saldırısına benzer bir saldırının, Batı Şeria'da gerçekleşmesini önlemek için yasa dışı Yahudi yerleşim yerlerine tanksavar füzeleri dağıtmayı değerlendirdiği belirtildi.

Haberde, İsrail ordusunun silahlandırma planının, Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim yerlerine arabalarla yapılabilecek bir baskın senaryosuna hazırlık amacı taşıdığı ifade edildi.

İsrail ordu yetkilileri, söz konusu planın varlığını doğrularken; haberde, üst düzey güvenlik yetkililerinin onayının beklendiği aktarıldı.

İsrail ordusu merkez komutanlığı altında faaliyet gösteren "sivil güvenlik birimlerinin" komutanlarının ve İsrail ordusunun yerleşim yerlerindeki koordinatörlerinin söz konusu tanksavar füzelerinden sorumlu olacağı kaydedildi.

İsrail ordusu, yasa dışı yerleşim birimlerine silah ve mühimmat göndermişti

Gazze'deki işgalini derinleştiren İsrail ordusu, 7 Ekim 2023 sonrasında Batı Şeria'daki "sivil güvenlik birimlerine", takviye amacıyla aralarında binlerce tabanca, M-16 yarı otomatik tüfek ve makineli tüfeklerin de bulunduğu hatırı sayılır miktarda silah ve mühimmat dağıtmıştı.

Kaynak: AA
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