İsrail, Yemen'den Atılan Füze ile İlgili Açıklama Yaptı - Son Dakika
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İsrail, Yemen'den Atılan Füze ile İlgili Açıklama Yaptı

İsrail ordusu, Yemen'den saldırıya uğradı; füzeler havada parçalandı, topraklarına düştü.

15.09.2024 21:16
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İsrail ordusunun, bu sabah Yemen'den atılan füzeyi hava savunma sistemleriyle hedef almasına rağmen yok edemediği, savaş başlığı dahil füzenin parçalarının ülke topraklarına düştüğünün tespit edildiği bildirildi.

Times of Israel'in haberine göre, İsrail ordusu hava kuvvetleri, Yemen'den İsrail'e bu sabah düzenlenen füze saldırısına ilişkin ön soruşturma raporunu açıkladı.

Buna göre, Yemen'in kuzeybatısından sabah erken saatlerde atılan füze tespit edildi, İsrail'in uzun menzilli hava savunma sistemlerinden önleyici füzeler bu hedefe doğru fırlatıldı. İsrail hava savunma sistemlerinden atılan en az bir önleyici füze Yemen'den Husilerin attığı füzeye isabet etti ancak yok edemedi.

Husilerin attığı füzenin savaş başlığı ve diğer parçaları havada parçalandı ancak imha edilemedi.

Yemen'den atılan füzenin parçaları Ben Gurion Havalimanı'na 8-10 kilometre mesafede ormanlık alana düştü ve yangına yol açtı. Bunun yanı sıra, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistin topraklarından gasbedilen İsrail yerleşim yeri Modin'deki tren istasyonuna önleyici füzelerden düşen şarapnel isabet etti ve burada hasara yol açtı.

İsrail ordusu, Yemen'den atılan füzenin "doğrusal bir güzergahta ilerlediği" bu nedenle Husilerin açıklamasının aksine "hipersonik bir füze olmadığını" savundu.

Yemen'deki İran destekli Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri ise bugün, İsrail'e yeni bir hipersonik balistik füzeyle nitelikli askeri saldırı gerçekleştirdiklerini duyurmuştu.

İsrail Ordu Sözcülüğünden yapılan açıklamada, Yemen'den atılan balistik füzenin ülkenin merkez bölgesinde açık araziye düştüğü ve birden fazla noktada saldırı alarmlarının çaldığı belirtilmişti. Saldırıda herhangi bir yaralı veya can kaybı yaşanmamış bazı noktalarda hasar oluşmuştu.

Yemen'deki Husiler 19 Temmuz'da, İsrail'in başkenti Tel Aviv'e insansız hava aracıyla (İHA) saldırı düzenlemiş ve "Tel Aviv'i güvenli olmayan bölge" ilan etmişti.

Bunun üzerine İsrail ordusu, 20 Temmuz'da Yemen'in Kızıldeniz kıyısındaki Hudeyde Limanı'na hava saldırısı düzenlemiş, saldırıda 9 kişi ölmüş, 89 kişi yaralanmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail, Yemen'den Atılan Füze ile İlgili Açıklama Yaptı - Son Dakika

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