İsrail, Yemen'den Atılan Füzeleri Engellemeye Çalıştı

İsrail ordusu, bugün gün içinde Yemen'den atılan ikinci balistik füzeyi engelleme girişiminde bulunduklarını açıkladı.

Ordudan yapılan açıklamada, hava savunma sistemlerinin balistik füzeyi engelleme girişiminin başarılı olup olmadığına ilişkin henüz bilgi verilmedi.

Ülkenin kuzeyi başta olmak üzere pek çok bölgede fırlatılan balistik füze nedeniyle alarmların devreye girdiği belirtildi.

Sosyal medyada, Husilerin füze saldırısı nedeniyle ülkenin kuzeyinde yangın çıktığına dair görüntüler paylaşıldı.

İsrail hava savunma sistemleri sabah erken saatlerde Yemen'den atılan ilk balistik füzenin engellendiğini duyurmuştu.

Yemen'deki İran destekli Husiler, ateşkes anlaşmasını bozarak Gazze Şeridi'ne şiddetli saldırılarını tekrar başlatan İsrail'i zaman zaman balistik füzelerle hedef alıyor.

İsrail'in ateşkesi bozduğu 18 Mart'tan bu yana Husiler, İsrail'e 25 balistik füze fırlatırken, bir kaç insansız hava aracı saldırısı düzenledi.