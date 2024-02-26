İsrail, yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Refah'ın tahliyesi ve saldırı planını Savaş Kabinesi'ne sundu - Son Dakika
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İsrail, yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Refah'ın tahliyesi ve saldırı planını Savaş Kabinesi'ne sundu

İsrail, yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Refah\'ın tahliyesi ve saldırı planını Savaş Kabinesi\'ne sundu

İsrail ordusu, yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Refah kentine saldırı ve tahliye planını Savaş Kabinesi'ne sundu. Ayrıca, Savaş Kabinesi Gazze Şeridi'ne insani yardım sağlanması planını onayladı. Refah kenti, İsrail saldırılarından önce 280 bin Filistinliye ev sahipliği yapıyordu ve şu anda 1,5 milyon kişiye kadar nüfusa sahip. Yeterli konut olmaması nedeniyle sığınan Filistinliler, derme çatma çadırlarda yaşam mücadelesi veriyor.

26.02.2024 08:01  Güncelleme: 08:02
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İsrail ordusunun yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı "Refah'ın tahliyesi" ve saldırı planını Savaş Kabinesi'ne sunduğu bildirildi.

Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun dün akşam Savaş Kabinesi'ne plan sunduğu belirtildi.

Açıklamada, "İsrail ordusu, Savaş Kabinesi'ne halkın Gazze Şeridi'ndeki çatışma bölgelerinden tahliye edilmesi ve yaklaşan operasyon planını sundu." ifadesine yer verildi.

Bölge ismi verilmese de İsrail basını bunun Refah'a saldırı ve buraya sığınan Filistinlilerin "tahliyesini" amaçlayan plan olduğunu yazdı.

Açıklamada ayrıca, Savaş Kabinesi'nin "Gazze Şeridi'ne insani yardım sağlanması planını" onayladığı kaydedildi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 9 Şubat'ta İsrail ordusundan, yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Refah'ın "tahliyesi" ve bu bölgeye saldırı için plan hazırlayarak Savaş Kabinesi'ne sunmasını istemişti.

Yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Refah

Gazze'nin güneyinde Mısır sınırında yer alan Refah kenti, İsrail saldırılarından önce yaklaşık 280 bin Filistinliye ev sahipliği yapıyordu. İsrail'in 7 Ekim'deki saldırıları nedeniyle yaklaşık 2,3 milyon nüfusa sahip Gazze Şeridi'nde 1,9 milyon kişi yerinden oldu.

Yerinden edilen Filistinlilerin büyük bölümü, İsrail'in daha önce "güvenli olduğunu" iddia ettiği Refah'a sığındı. Kuzey bölgelerden gelenlerle Refah'ın nüfusu 5 katından fazla artarak 1,5 milyona ulaştı.

Yeterli konut olmaması nedeniyle Refah'a sığınan Filistinlilerin büyük bölümü derme çatma çadırlardan oluşan kamplarda yaşam mücadelesi veriyor.

İsrail güçleri, Refah kentini sık sık hava saldırılarıyla hedef alıyor. İsrail'in Refah kentine kara saldırısı başlatması halinde sivillerin Gazze Şeridi'nde sığınacak yerinin kalmayacağından endişe ediliyor.

Kaynak: AA

İsrail, Gazze, İnsan Hakları, Politika, Güncel, Son Dakika

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