İsrail Yetkilileri Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 17 Ev Yıktı

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RAMALLAH, 27 Haziran (Xinhua) -- İsrailli yetkililer Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 17 evi yıktı.

Filistin hükümetinin Duvara ve Yerleşimlere Karşı Direniş Komisyonu'ndan Çarşamba günü yapılan açıklamada, "İsrailli yetkililer Eriha kentinin doğusunda ruhsatsız inşaat bahanesiyle 4 evi yıktı" ifadesi yer aldı.

Yerel kaynaklara ve görgü tanıklarına göre İsrail buldozerleri aynı gün Ramallah kentinin batısındaki Beitlo köyünde de üç katlı bir evi yıktı.

İsrail buldozerleri ayrıca El Halil kentinin güneyindeki Mesafir Yatta bölgesinde bulunan Ümmü Hayr semtindeki 11 evi yıktı.

Semtte yaşayan insan hakları aktivisti Nasr Nawajaa, Xinhua'ya yaptığı açıklamada İsrail güçlerinin 30'dan fazla ev ve konutu yıkıp yerle bir ettiğini, bunun ise semtin yaklaşık üçte birine tekabül ettiğini söyledi.

Filistinli kaynakların bildirdiğine göre İsrail güçleri Doğu Kudüs'teki Silvan kasabasında yer alan Vadi Kaddum mahallesinde dar yolların buldozerlerin işleyişini engellediği gerekçesiyle bir evi iş makinesi kullanmadan yıktı.

İsrail tarafı yıkımlarla ilgili henüz bir açıklama yapmadı.

İsrailli yetkililer genellikle gerekli ruhsatları bulunmayan Filistinlilere ait binaları yıktıklarını ya da el koyduklarını iddia ederken, Filistin tarafı ise bu tür hamlelerin İsrail yerleşimlerini genişletmeyi amaçladığını söylüyor.