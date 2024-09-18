İsrail Mahkemesi Sde Teiman Merkezi'ni Kapatmadı - Son Dakika
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İsrail Mahkemesi Sde Teiman Merkezi'ni Kapatmadı

İsrail'in Sde Teiman Gözaltı Merkezi, insan hakları ihlalleri nedeniyle kapatılmadı.

18.09.2024 19:48
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İsrail Yüksek Mahkemesi'nin, işkence ve ihlallerle gündeme gelen Necef (Negev) Çölü'ndeki Sde Teiman Gözaltı Merkezi'ni kapatma talebini reddettiği bildirildi.

İsrail merkezli insan hakları kuruluşu "Sivil Haklar Derneği"nden yapılan yazılı açıklamada, ülkenin güneyindeki Sde Teiman Gözaltı Merkezi'nin derhal kapatılması talebinde bulundukları ifade edildi.

Yüksek Mahkemenin bunun için hükümete herhangi bir talimat vermediğine işaret edilen açıklamada, "Yüksek Mahkeme, devletin Sde Teiman Gözaltı Merkezi'ni hukuka uygun işlettiği yönünde karar verdi." denildi.

İsrail Yüksek Mahkemesi'nin bu zor dönemde hukuka uygun kararlar vermesi gerektiğine vurgu yapılan açıklamada, ülkedeki hapishane ve gözaltı merkezlerindeki insanların hukuk dışı işkence ve açlığa maruz kalmamaları gerektiği ifade edildi.

Sde Teiman Gözaltı Merkezi'nde 7 Ekim 2023'ten beri yüzlerce Filistinlinin tutulduğu hatırlatılan açıklamada, "Orada fiziksel ve psikolojik istismara işaret eden ciddi kanıtlar var. Gözaltındaki insanlar, elleri acı verici şekilde bağlanma, anestezi kullanmadan ameliyata alınma, uzun süre gözleri bağlı halde tutulma, darp edilme ve tıbbi ihmale maruz kalmışlar." denildi.

Açıklamada, kendilerinin sunduğu kapatma dilekçesinden sonra Sde Teiman Gözaltı Merkezi'nde tutulanların bir kısmının başka yerlere nakledildiği ve altyapısında değişimler olduğuna dikkat çekildi.

İsrail'in güneyindeki Negev Çölü'nde bir askeri üsse bağlı Sde Teiman gözaltı merkezi, 7 Ekim'den bu yana özellikle Gazze Şeridi'nden alıkoyduğu, kadın, çocuk, sağlık görevlileri ve sivil savunma çalışanlarından binlerce Filistinlinin götürüldüğü, işkence ve kötü muamelenin yanı sıra, çeşitli tacizlerle adını duyuran bir merkez olarak tanınıyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail Mahkemesi Sde Teiman Merkezi'ni Kapatmadı - Son Dakika

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