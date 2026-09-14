İsrailli 20 aile Ürdün Vadisi'ndeki yasa dışı tarım yerleşimine el koydu

Filistin topraklarını gasbeden 20 İsrailli ailenin, işgal altındaki Batı Şeria'nın doğusundaki Ürdün Vadisi'nde kurulan yasa dışı tarım yerleşimine el koyduğu bildirildi.

İsrail'in Kanal 12 televizyonunun haberinde, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin eylül başında Ürdün Vadisi'ndeki Filistin topraklarında yeni bir yasa dışı tarım yerleşimi kurduğu belirtildi.

"Pitron" adı verilen bölgenin, 20 yıl aradan sonra kurulan ilk yasa dışı tarım yerleşimi olduğu kaydedildi.

Haberde, Filistin topraklarını gasbeden 20 İsrailli ailenin, Ürdün Vadisi'nde "Pitron" adıyla kurulan yasa dışı tarım yerleşimine yerleştiği ifade edildi.

Bu yasa dışı yerleşimin, Tel Aviv yönetiminin Eylül 2023'te başlattığı ve "Gılaf İsrail" adını verdiği proje kapsamında kurulduğu belirtildi. Projenin, İsrail'in doğu sınırı boyunca yeni yasa dışı yerleşimler oluşturmayı ve mevcut yerleşimleri güçlendirmeyi amaçladığı aktarıldı.

Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Ayrım Duvarı ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyinin Mart 2025 verilerine göre, Ürdün Vadisi ile doğu yamaçlarında 136 yasa dışı kırsal ve tarımsal yerleşim noktası bulunuyor. 480 bin dönümden fazla alanı kaplayan bu yasa dışı yerleşimlerin sayısının, bölgedeki mevcut yerleşim birimlerinin 3 katına ulaştığı belirtiliyor.

İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, 23 Mart 2025'te yaptığı açıklamada, İsrail Güvenlik Meclisinin aralarında "Pitron"un da bulunduğu Batı Şeria'daki 13 yerleşimin bağımsızlıklarının tanınmasına zemin hazırlamak amacıyla diğerlerinden ayrılmasını öngören teklifinin onaylandığını açıklamıştı.

İsrailli sivil toplum kuruluşu Peace Now (Barış Şimdi) hareketi o dönem yaptığı açıklamada, bu kararın İsrail tarafından tanınan yerleşimlerin sayısını 127'den 140'a çıkardığına işaret ederek, ayrılan alanların, mevcut yerleşim yerlerine bağlı sadece birer mahalle olduğu iddiasının asılsızlığını da ortaya koyduğunu vurgulamıştı.