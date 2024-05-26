İsrailli asker, Gazze\'de isyan tehdidinde bulundu ve Savunma Bakanı\'ndan istifa etmesini istedi

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İsrail devlet televizyonu, "Gazze Şeridi'nde zafer kazanılmaması durumunda yedek askerler olarak geniş kapsamlı isyan çıkarma" tehdidinde bulunan ve Savunma Bakanı Yoav Gallant'tan da istifa etmesini isteyen İsrailli askerin gözaltına alındığını duyurdu.

Devlet televizyonu KAN'ın adının açıklanmasını istemeyen askeri kaynağa dayandırdığı haberinde, isyan tehdidinde bulunan ve Savunma Bakanı'nın istifasını isteyen İsrailli askerin gözaltına alınarak askeri polis tarafından soruşturmaya tabi tutulduğu belirtildi.

Haberde, "İsyan videosundaki şüpheli, aslında yedek asker olarak görev yapıyor ve videoyu gerçekten askerlik sırasında çekip çekmediği araştırılıyor." ifadesine yer verildi.

İsrail'in Maariv gazetesi dün, Gazze'de yıkılmış bir evin içinde, İsrail tarafından terör örgütü olarak sınıflandırılan Kach hareketine dair sloganların yazılı olduğu duvarın önünde açıklamada bulunan yüzü maskeli askerin videosunu yayınlamıştı.

Söz konusu askerin videoda, "Ben ve beraberimdeki 100 bin yedek asker, Gazze'nin anahtarlarını Filistin yönetimine, Fetih'e, Hamas'a ya da herhangi bir Arap oluşumuna teslim etmeyeceğiz." dediği görülmüştü.

Savunma Bakanı'ndan istifa etmesini isteyen asker, "Senin savaşı kazanman, bizi komuta etmen ya da emir vermen mümkün değil. Sana (Gallant) söylüyorum; zafer kazanamazsak 100 bin yedek asker burada kalacak. Buradan hiçbir yere ayrılmayacağız ve İsraillileri ordumuzun himayesi altında Gazze'ye gelmeye çağıracağız. Tek bir lidere kulak vereceğiz. O da Savunma Bakanı ve Genelkurmay Başkanı (Herzi Halevi) değil sadece Başbakan Binyamin Netanyahu'dur." diye konuşmuştu.

İsrail ordusunun "Filistinlilerin tümünü öldürme" kastıyla konuşan İsrail askeri, "Bizi öldürmek isteyen herkesi ve Gazze'deki asker kardeşlerimizin başlarını ezen tüm küçük çocukları öldürmek istiyoruz. Bunlardan hiçbiri canlı kalmayacak ve sen Sayın Gallant, bunu yapamazsın. Şimdi sana ne yapman gerektiğini söyleyeyim; ya sicilini değiştirir ve bizim zafer istediğimizin farkına varırsın ya da sadece Başbakan'ın ve zafer kazanmamız gerektiğini söyleyenlerin peşinden gideriz." ifadesini kullanmıştı.

Gazeteye göre, söz konusu video ordu içinde büyük şok etkisi yarattı, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun oğlu Yair Netanyahu da Telegram hesabından söz konusu askerin videosunu paylaşmıştı.