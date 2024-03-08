İsviçreli Kadınlar İsrailli Askerlerin Gazze'deki İç Çamaşırlarıyla Poz Vermesini Korkunç ve Tiksindirici Buldu - Son Dakika
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İsviçreli Kadınlar İsrailli Askerlerin Gazze'deki İç Çamaşırlarıyla Poz Vermesini Korkunç ve Tiksindirici Buldu

İsviçreli kadınlar, İsrailli askerlerin Gazze'de ele geçirdikleri evlerde kadınların iç çamaşırlarıyla poz vermesini 'korkunç ve tiksindirici' olarak yorumladı. İsrail askerlerinin paylaştığı fotoğrafların 'absürt ve kabul edilemez' olduğunu vurgulayan kadınlar, bu tür eylemlerin kadınlara karşı saygısızlık olduğunu belirtti. Gazze'deki kadınların durumu da endişe verici bir şekilde aktarıldı.

08.03.2024 16:53
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İsviçreli kadınlar, İsrailli askerlerin Gazze'de ele geçirdikleri evlerde kadınların iç çamaşırlarıyla poz vermesini "korkunç ve tiksindirici" olarak yorumladı.

AA muhabiri, İsviçre'nin Cenevre kentinde kadınlarla İsrailli askerlerin Gazze'de işgal ettikleri evlerde kadınların iç çamaşırlarıyla poz vermesini konuştu.

İsrail askerlerinin paylaştığı fotoğrafların "absürt ve kabul edilemez" olduğunu vurgulayan 38 yaşındaki Portekiz asıllı Viviane Nascimento, bu pozların askerlerin asıl niyetini gösterdiğinin altını çizdi. Nascimento, "Maalesef kadınlara karşı çok üzücü bir niyet." ifadesini kullandı.

Nascimento, Dünya Kadınlar Günü mesajı olarak Gazzeli kadınlardan umutlarını kaybetmemelerini istedi.

Söz konusu fotoğrafları görünce "çok rahatsız" olduğunu belirten 25 yaşındaki Lydia Favre, "Ne hissettiğimi, nasıl anlatacağımı bilmiyorum, sadece beni kızdırdılar. Bu fotoğraflar kadınlara karşı çok saygısızca ve böyle davranışlara yer olmamalı." diye konuştu.

İsviçreli soyadını vermek istemeyen 51 yaşındaki Natacha, bu tür fotoğrafları görmenin rahatsız edici olduğunu dile getirerek, "(O iç çamaşırlarını) Ödül gibi tutarak ne düşünüyorlardı bilmiyorum ama bundan hoşlanmadım." dedi.

Natacha, dünyanın herhangi bir yerinde kadınlara yönelik bu tür eylemlerin üzücü olduğunu aktardı.

Hesap verilmesi gerekiyor

Cenevre'de yaşayan Ermeni öğrenci 19 yaşındaki Eva Sargsyan, İsrailli askerlerin davranışını hiçbir şeyin haklı gösteremeyeceğinin ve hesap vermeleri gerektiğinin altını çizdi.

"Kadınlarla bu şekilde alay etmek korkunç. Bu fotoğraflara bakmak tiksindirici." diyen Sargsyan, askerlerin bu tür eylemlerinin sorumluluğunu üstlenmesi gerektiğini söyledi.

Soyadını paylaşmayan 25 yaşındaki Nandita, "bu iğrenç fotoğraflardaki görüntülerin mazur görülemeyeceğini" vurgulayarak, "Birçok insan bu fotoğrafları görmezden gelmeyi seçiyor gibi hissediyorum. Bu iğrenç." ifadesini kullandı.

Gazze'de kadınların durumu

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 8 bin 900 kadın öldü.

Birleşmiş Milletler (BM) verilerine göre, yaklaşık 1 milyon kadın ve kız çocuğu yerinden edildi. 3 binden fazla kadın eşini kaybetti ve ailesinin sorumluluğunu üstlenmek zorunda kaldı.

BM raportörleri, hamilelerin giderek artan sayıda düşük yaptığına, ağrı kesici ve anestezi olmadan sezaryenle doğurmak zorunda kaldığına, annelerin açlık ve susuzluk nedeniyle bebeklerini emziremediğine işaret ediyor.

Kaynak: AA

İsviçre, İsrail, Gazze, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsviçreli Kadınlar İsrailli Askerlerin Gazze'deki İç Çamaşırlarıyla Poz Vermesini Korkunç ve Tiksindirici Buldu - Son Dakika

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