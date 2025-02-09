İsrailli Bakan'dan Filistin Devleti Açıklaması

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İsrail Enerji Bakanı Eli Cohen, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Filistin devletinin Suudi Arabistan topraklarında kurulması yönündeki açıklamalarını tekrarlayarak, "Kim Filistin devleti kurmak istiyorsa, bunu kendi topraklarında yapsın." dedi.

İsrail Ordu Radyosu, Cohen'in, Netanyahu'nun Filistin devletinin Suudi Arabistan topraklarında kurulmasına ilişkin söylemine benzer açıklamalarına yer verdi.

Cohen, "Kim Filistin devletinin kurulmasını istiyorsa, bunu kendi topraklarında kurabilir. Buna karşı çıkmayacağız. Geniş bir alana yayılmış Arap ülkeleri var ve buralarda Filistin devleti kurmak mümkün." ifadelerini kullandı.

İsrail Başbakanı Netanyahu, 7 Şubat'taki röportajında Suudi Arabistan'ın Tel Aviv ile normalleşme için Filistin devletinin kurulması şartına atıfta bulanarak, "Filistin devleti istiyorlarsa Suudi Arabistan'da kurabilir." demişti.