İsrailli Bakan'dan Trump'a 'Hayır' Diyebilme Vurgusu - Son Dakika
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İsrailli Bakan'dan Trump'a 'Hayır' Diyebilme Vurgusu

23.06.2026 17:08
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Bakan Elkin, başbakanların ABD'ye gerektiğinde 'hayır' demesi gerektiğini ifade etti.

İsrail Maliye Bakanlığında görevli Bakan Zeev Elkin, ABD Başkanı Donald Trump'a gerektiğinde "hayır" diyemeyen bir kişinin İsrail başbakanlığı görevine talip olmaması gerektiğini söyledi.

İsrail ordu radyosuna konuşan ve aynı zamanda İsrail Güvenlik Kabinesi üyesi Elkin, ABD'nin İsrail'den Lübnan'ın güneyinde ve bölgede oluşturduğu güvenlik kuşağından çekilmesini talep etmesi halinde Tel Aviv yönetiminin nasıl bir tutum izleyeceğine ilişkin soruyu yanıtladı.

Elkin, "İsrail Başbakanı'ndan beklenen şeylerden biri, dünyanın en büyük gücünün dost bir başkanı karşısında bile gerektiğinde ABD Başkanı'na 'hayır' diyebilmesidir. Özellikle de konu güvenliğimizin özüyle ilgiliyse." ifadelerini kullandı.

İsrailli Bakan'ın açıklamaları, Başbakan Netanyahu'nun ABD Başkanı Trump'ın çizgisinden ayrılmadığı yönündeki eleştirilerin arttığı ve İsrail'de Washington ile ilişkiler ile güvenlik politikalarının yoğun şekilde tartışıldığı bir dönemde gelmesi dikkati çekti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrailli Bakan'dan Trump'a 'Hayır' Diyebilme Vurgusu - Son Dakika

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