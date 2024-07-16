İsrailli Bakan: İsrail ordusu Gazze'den çekilirse hükümeti deviririz - Son Dakika
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İsrailli Bakan: İsrail ordusu Gazze'den çekilirse hükümeti deviririz

İsrailli aşırı sağcı Ulusal Misyonlar Bakanı Orit Strock, Gazze Şeridi'ndeki sınır koridorlarından çekilmesi durumunda hükümeti devireceklerini ve Başbakan Netanyahu'nun bunu bildiğini söyledi. İsrail ordusunun Gazze'yi bölen Netzarim Koridoru'nda konuşlandığı ve sivil yerleşimlerin patlayıcılarla yıkıldığı da ortaya çıkmıştı.

16.07.2024 16:52
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İsrailli aşırı sağcı Ulusal Misyonlar Bakanı Orit Strock, ordunun işgal ettiği, Gazze Şeridi'nin Mısır sınırındaki "Philadelphi Koridoru" ve Gazze'yi ortadan bölen "Netzarim hattı"ndan çekilmesi halinde "hükümeti devireceklerini ve Başbakan Binyamin Netanyahu'nun da bunu çok iyi bildiğini" söyledi.

Kanal12'nin haberine göre Strock, İsrail'den Gazze'ye açılan Kerem Ebu Salim (Şalom) Kapısı'nda yaptığı konuşmada, "Şimdi Kerem Şalom Sınır Kapısı'ndayız buradan 50 metre ileride Refah Sınır Kapısı var. Eğer ordu, Philadelphi Koridoru ya da Netzarim'den çekilirse hükümeti deviririz. Netanyahu da bunu çok iyi biliyor." ifadesini kullandı.

Netanyahu, daha önceden yaptığı açıklamalarda, Mısır'dan Gazze'ye silah kaçakçılı yapıldığını öne sürerek, İsrail ordusunun "Philadelphi Koridoru"nda kalacağını dile getirmişti.

İsrail'in söz konusu sınır hattını elinde tutmasına Mısır'ın karşı çıktığı biliniyor. Hamas, Tel Aviv ile ateşkes ve esir takasına ilişkin müzakerelerinde, İsrail ordusunun Philadelphi Koridoru da başta olmak üzere Gazze'den çekilmesini talep ediyor.

İsrail ordusu, Gazze'nin güneyindeki Refah'a kara saldırısı başlatmasının ardından 29 Mayıs'ta Gazze-Mısır sınır hattı Philadelphi Koridoru'nu ele geçirdiğini, burada Mısır'ın Sina Çölü'ne açılan 20 tünel bulduğunu duyurmuştu.

Buna karşın "Kahire haber kanalı"na konuşan üst düzey bir Mısırlı, Gazze'den Mısır'a açılan tüneller olduğunu reddetmiş, "Tel Aviv'in Gazze'deki başarısızlıklarını örtmek için bu tür yalanlara başvurduğu" yanıtını vermişti.

Haaretz gazetesi, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ni ortadan bölen Netzarim Koridoru'nda konuşlandığını, bu hat boyunca sivil yerleşimlerin patlayıcılarla yıkıldığını uydu görüntüleriyle ortaya çıkarmıştı.

Kaynak: AA

İsrail, Gazze, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrailli Bakan: İsrail ordusu Gazze'den çekilirse hükümeti deviririz - Son Dakika

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