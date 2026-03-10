İsrailli Bakan Saldırıları Değerlendirdi - Son Dakika
İsrailli Bakan Saldırıları Değerlendirdi

10.03.2026 02:50
İsrail Dışişleri Bakanı Saar, Lübnan'dan gelen saldırıların İran'dan daha fazla olduğunu belirtti.

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, son bir hafta içinde Lübnan'dan İsrail'e yönelik saldırıların, İran tarafından yapılanlardan daha fazla olduğunu iddia etti.

Saar, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Birleşmiş Milletler (BM) Lübnan Özel Koordinatörü Jeanine Hennis-Plasschaert ile Tel Aviv'de bir araya gelerek bölgedeki gelişmelere dair değerlendirmelerde bulunduğunu belirtti.

Hizbullah'ın Lübnan'ın çıkarlarına aykırı hareket ettiğini savunan Saar, "Hizbullah, 8 Ekim 2023'te olduğu gibi yine İran'ın baskısıyla savaşa dahil oldu ve bunu Lübnan'ın çıkarlarına karşı bir kez daha yaptılar." ifadesini kullandı.

Lübnan'dan yapılan saldırıların yoğunluğuna değinen Saar, "Geçtiğimiz hafta boyunca İsrail'e Lübnan topraklarından yapılan saldırılar, İran tarafından gerçekleştirilenlerden daha fazlaydı." iddiasında bulundu.

Saar, Hizbullah'ın askeri gücünün zayıflatılmasının "bölgesel bir gereklilik" olduğunu ileri sürerek, "(Görüşmede) Hizbullah'ın zayıflatılmasının İsrail ve Lübnan'ın ortak çıkarı olduğunu vurguladım." ifadelerine yer verdi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, 2 Mart'tan bu yana devam eden İsrail saldırılarında çoğu kadın ve çocuk olmak üzere 486 kişinin hayatını kaybettiğini, 1313 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

Kaynak: AA

