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İsrailli Bakanın silahlandırma kararı kontrol kaybına yol açabilir - Son Dakika
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İsrailli Bakanın silahlandırma kararı kontrol kaybına yol açabilir

İsrail Ulusal Güvenlik Bakanlığına bağlı eski Ateşli Silahlar Şube Müdürü Yisrael Avisar'ın, istifa etmeden önce Bakan Itamar Ben-Gvir'in kriter gözetmeden İsrailli sivilleri silahlandırma kararının 'büyük bir kontrol kaybına yol açacağını' belirttiği ortaya çıktı.

İsrailli Bakanın silahlandırma kararı kontrol kaybına yol açabilir
18.12.2023 - 19:57,  Güncelleme: 20:01
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İsrail Ulusal Güvenlik Bakanlığına bağlı eski Ateşli Silahlar Şube Müdürü Yisrael Avisar'ın, istifa etmeden önce Bakan Itamar Ben-Gvir'in kriter gözetmeden İsrailli sivilleri silahlandırma kararının "büyük bir kontrol kaybına yol açacağını" belirttiği ortaya çıktı.

Haaretz gazetesi, İsrailli aşırı sağcı Bakan Ben-Gvir'e bağlı çalışanların yetkileri olmamasına rağmen silah ruhsatlarını onayladıklarını yazmasından bir gün sonra Avisar'ın Bakan'a mektup yazarak, kararından geri dönmesi çağrısında bulunduğunu belirtti.

Habere göre, Avisar, kişisel ateşli silah bulundurma konusunda uygun ve profesyonel ruhsatlandırma süreci sağlamanın zorluğuna dikkati çekti.

Uygunsuz şekilde silahlanmanın "güvenlik ihlali" şüphelerini doğurduğunun altını çizen Avisar, mektubunda "Mevcut operasyon şekli Kara Cumartesi (7 Ekim saldırıları) olaylarından sonra ortaya çıkan acil durum için uygundu, şimdi gerekli değil." ifadesini kullandı.

Avisar, istifa etmeden önceki mektubunda İsrailli sivillerin kriter gözetmeden silahlandırılmasının "büyük bir kontrol kaybına yol açacağını" kaydetti.

Ulusal Güvenlik Bakanlığından bazı yetkililer ise Bakan Ben-Gvir'in mektubu görmezden geldiğini belirterek, Avisar'ı "sol baskısına boyun eğen çürük elma" olarak nitelendirdiğini iddia etti.

İsrailli Bakan Ben-Gvir'in yerleşimcileri silahlandırma kampanyası

İsrail'in Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Hamas'ın 7 Ekim'de İsrail'e karşı düzenlediği saldırılar ve İsrail'in Gazze'ye yönelik devam eden saldırılarının ardından, Yahudi siviller ve yerleşimcileri silahlandırma kampanyası başlatmıştı.

Ben-Gvir, ateşli silahlar ve silah ruhsatı edinme şartları ve prosedürlerini büyük ölçüde kolaylaştırdıklarını ve on binlerce İsrailli sivili silahlandırdıklarını duyurmuştu.

Ulusal Güvenlik Bakanlığına bağlı Ateşli Silahlar Şube Müdürü Yisrael Avisar, Ben-Gvir'in kriter gözetmeden İsrailli sivillere silah dağıtma politikasına tepki göstererek istifa etmişti.

Kaynak: AA
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