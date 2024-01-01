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İsrailli Bakanlar, Gazze'deki Filistinlilerin gönüllü göçünü desteklediklerini açıkladı - Son Dakika
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İsrailli Bakanlar, Gazze'deki Filistinlilerin gönüllü göçünü desteklediklerini açıkladı

İsrailli aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ve Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerin gönüllü olarak bölgeden göç etmelerini desteklediklerini duyurdu. Ben-Gvir, sosyal medya platformunda yaptığı paylaşımda, göç edecek Filistinlilerin yerleşimi konusunda yardım alacak ortaklarının olduğunu belirtti. Ancak hangi ülkelerin bu konuda yardımcı olacağına dair bilgi vermedi. Ben-Gvir, Gazze halkının göçünün teşvik edilmesinin Yahudi yerleşimcilerin geri dönmesine imkan sağlayacağını vurguladı. Maliye Bakanı Smotrich ise Gazze Şeridi için doğru çözümün, mülteci kabul eden ülkelere gönüllü göçün teşvik edilmesi olduğunu ifade etti.

İsrailli Bakanlar, Gazze\'deki Filistinlilerin gönüllü göçünü desteklediklerini açıkladı
01.01.2024 - 19:59,
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İsrailli aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ile Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, "Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerin gönüllü olarak bölgeden göç etmelerine destek verdiklerini" açıkladı.

Ben-Gvir, X sosyal medya platformunda yaptığı paylaşımda, göç edecek Filistinlilerin yerleşimi konusunda, "Dünyada bizlere yardım edecek ortaklarımız var." ifadelerini kullandı.

İsrailli Bakan, göç konusunda kendilerine yardımcı olacak ortakların kimler ve hangi ülkeler olduğuna dair ise bilgi vermedi.

Ben-Gvir, Gazze halkının göçünün teşvik edilmesinin daha önce Gush Katif gibi yerlerde ya da Gazze çevresinde yaşayan Yahudi yerleşimcilerin yeniden gelmelerine imkan sağlayacağını vurguladı.

İsrail ordu radyosuna göre konuya ilişkin aşırı sağcı Maliye Bakanı Smotrich de "Gazze Şeridi için doğru çözüm, mülteci almayı kabul eden ülkelere gönüllü göçün teşvik edilmesidir." dedi.

Kaynak: AA
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