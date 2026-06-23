İsrailli Büyükelçi'den Lübnan İle Müzakerelere Eleştiri

İsrail'in ABD Büyükelçisi Yeichel Leiter, İran'ın "Hizbullah'ı dizginlemesi değil Lübnan'ı tamamen terk etmesi gerektiğini" savunarak İsrail ile Lübnan arasında ABD arabuluculuğunda 5'inci turu bugün başlayan müzakereler için "raydan çıkma tehlikesiyle karşı karşıya" olduğunu söyledi.

İsrailli Büyükelçi Leiter, Tel Aviv ile Beyrut yönetimleri arasında ABD arabuluculuğunda yapılan 5'inci tur müzakerelerinin açılışındaki konuşmasında diplomatik sürecin kritik bir eşikte olduğunu belirtti.

Müzakerelerin mevcut gidişatını sert bir dille eleştiren Leiter, süreci bir "tren kazasına" benzeterek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu, görüşmelerin beşinci turu ve açıkça belirtmek gerekir ki bir tren kazasıyla karşı karşıyayız. Önceki dört turda hepimiz aynı trene binmiş, aynı vagonda bir araya gelmiş ve ABD'nin öncülüğünde aynı hedefe doğru ilerlemiştik. Bugün, bu tren raydan çıkma tehlikesiyle karşı karşıya. Umarım onu tekrar rayına oturtabiliriz."

"Hedef İran'ın Lübnan'ı tamamen terk etmesi"

Müzakerelerin ana amacının iki ülke arasında barışın tesis edilmesi, İran'ın Lübnan'daki nüfuzunun sona erdirilmesi ve Hizbullah'ın silahsızlandırılması olduğunu söyleyen Leiter, ABD arabuluculuğunda yürütülen diplomatik sürecin ana odağından saptırıldığını öne sürdü.

Leiter "Tartışılması gereken konu, İran'ın Hizbullah'ı ne kadar dizginleyebileceği değildir. İran'ın rolü bu değil, onun rolü Lübnan'ı tamamen terk etmektir. Lübnan hükümetinin göreviyse egemenliğini kullanmaktır." dedi.

ABD ile İran arasında sağlanan mutabakat kapsamında İran'ın dondurulan varlıklarının iade edilmesinin İsrail için büyük bir risk olduğunu söyleyen Leiter, "bu kaynakların Hizbullah'a ulaşmasından kaygı duyduklarını" aktardı.

Tel Aivv ile Beyrut yönetimleri, ABD'nin arabuluculuğunda doğrudan müzakereler yürütüyor.

Taraflar arasında ateşkesin kalıcı hale getirilmesi, İsrail'in işgal ettiği bölgelerden çekilmesi, sınır güvenliği ve esirler gibi başlıkların ele alınması beklenen görüşmelerin 5. turu Washington'da düzenleniyor.