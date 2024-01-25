İsrailli esir aileleri, Gazze\'ye insani yardım girişlerini engelledi

İsrailli esirlerin ailelerinin, Gazze Şeridi'ne insani yardım girişlerine engel olduğu belirtildi.

İsrail merkezli Haaretz gazetesinin haberine göre, Gazze Şeridi'nde esir tutulanların yakınları, bugün de Gazze'nin güneydoğusundaki Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı'na gelerek yardım girişlerini engellemek amacıyla eylem yaptı.

Esir aileleri, sınır kapısının yolunu kapatarak insani yardım yüklü tırların geçişine engel oldu.

Eyleme katılanlardan Danny Elgert, Gazze'ye giden insani yardımlardan sadece belli bir kesimin faydalandığını, İsrailli esirlere ise hiçbir şekilde yardım ulaşmadığını iddia ederek, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya ve tüm İsrail vatandaşlarına tırları durdurma çağrısı yaptı.

Başka bir esir yakını ise dün de sınır kapısına gelerek "imkansızı" gerçekleştirdiklerini ve tırların geçişine engel olduklarını kaydederek, Hamas'ın yanında olmayı seçen Gazze halkının, İsrail hükümetinden bir şey almaları için hiçbir neden olmadığını söyledi.

İsrailli esir aileleri dün Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı'na gelerek yardım tırlarının girişine engel olmuştu.