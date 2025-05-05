İsrailli Esir Ailelerinden Tepki

İsrailli esirlerin aileleri, Başbakan Binyamin Netanyahu yönetiminin Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıların genişletilmesine yönelik plana onay vermesinin, Hamas'ın elindeki esirlerden vazgeçilmesi anlamına geldiğini belirtti.

İsrailli esir aileleri yaptıkları yazılı açıklamayla, güvenlik kabinesinin onay verdiği Gazze'deki saldırıları genişletmeye yönelik plana tepki gösterdi.

Söz konusu planın Gazze'deki İsrailli esirlerden vazgeçmek anlamına geldiği kaydedildi.

Netanyahu hükümetinin hedef alındığı açıklamada, "Hükümet (saldırı planının onaylanmasıyla) bu sabah rehineler yerine toprakları seçtiğini itiraf etti." ifadesine yer verildi.

İsrail güvenlik kabinesi, Gazze'ye yönelik kara saldırılarının genişletilmesine ilişkin ordunun hazırladığı planı onaylamıştı.

Söz konusu planda, Gazze'de daha fazla bölgenin işgal edilmesi ve "tampon bölgelerin" genişletilmesini içeriyor.

Ayrıca İsrail ordusunun işgal ettiği bölgelerden geri çekilmemesi ve Filistinlilerin zorla Gazze'nin güneyine göç ettirilmesi de yer alıyor.