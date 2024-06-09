İsrail ordusu Gazze'de esir tutulan İsraillilerin bulunduğu yeri bombaladı - Son Dakika
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İsrail ordusu Gazze'de esir tutulan İsraillilerin bulunduğu yeri bombaladı

İsrail ordusu Gazze\'de esir tutulan İsraillilerin bulunduğu yeri bombaladı

İsrail ordusunun Gazze'nin ortasındaki Nusayrat Mülteci Kampı'na düzenlediği operasyonla kurtarılan İsrailli esir, ordunun Gazze'de daha önce kaldığı bir yeri bombaladığını ve yanında bulunan 2 İsraillinin öldüğünü belirtti. Saldırı sonucunda 274 Filistinli öldü, 400'den fazla Filistinli yaralandı.

09.06.2024 17:13
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İsrail ordusunun Gazze'nin ortasındaki Nusayrat Mülteci Kampı'na düzenlediği "operasyonla" kurtarılan İsrailli esir, ordunun Gazze'de daha önce kaldığı bir yeri bombaladığını ve yanında bulunan 2 İsraillinin öldüğünü belirtti.

İsrail'in dün Nusayrat Mülteci Kampı'na düzenlediği ve 274 Filistinliyi öldürdüğü saldırılar sonucu serbest kalan Gazze'deki İsrailli esirlerden Noa Arghmani, Gazze'den çıkarılmasından bir gün sonra Israel Hayom gazetesine açıklamalarda bulundu.

Arghamni, Gazze'de "Yossi Sharaabi" ve "Itay Versky" ile beraber esir tutulduklarını ancak onların İsrail bombardımanında hayatını kaybettiğini anlattı.

Yüzlerce Filistinlinin canına mal olan "operasyonla" kurtarılan Arghamni, "İsrail ordusu daha önce rehin tutulduğumuz evi bombaladı ve orada 2 İsrailli hayatını kaybetti. Füzenin evi vurduğunu gördüm. Öleceğimden emindim ama hayatta kaldım." dedi.

Arghamni, Hamas üyelerinin, zaman zaman hava alması için "geleneksel Arap kadın kıyafetleriyle" kendisini kamufle ederek dışarı çıkardığını ve evlerin arasında gezmesine müsaade ettiğini anlattı.

İsrail ordusu, dün, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki çeşitli noktalara saldırılar düzenlediğini ve iki farklı bölgede toplam 4 İsrailli esirin canlı olarak kurtarıldığını duyurmuştu.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı ve çeşitli bölgelere eş zamanlı şekilde kara, hava ve denizden yoğun şekilde düzenlediği saldırılarda 274 Filistinlinin öldüğü, en az 400 Filistinlinin yaralandığı bildirilmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail ordusu Gazze'de esir tutulan İsraillilerin bulunduğu yeri bombaladı - Son Dakika

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