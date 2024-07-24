İsrailli esir yakınından Netanyahu'ya uyarı

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İsrailli esir yakını, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ABD Kongresi'nde yapacağı konuşmada "çarpık imaj oluşturmaya" çalışacağını savunarak "Lütfen onun çok iyi uyguladığı manipülasyona ve içi boş sözlerine kanmayın." dedi.

Haaretz gazetesinde yer alan habere göre İsrailli esir yakınları, Netanyahu'nun ABD Kongresi'nde yapacağı konuşma öncesinde Demokrat Partili siyasilerle bir araya geldi.

İsrailli esir yakını Zahiro Shachar Mor, burada yaptığı açıklamada, "Faşist destekli Netanyahu yönetimi rehineleri kurtarmamak ve başarısız imajını haklı çıkarmak, suçu ve sorumluluğu başkalarına aktarmak için her yolu deniyor." ifadelerini kullandı.

"(Netanyahu) Tüm Temsilciler Meclisini çarpık imaj oluşturma planına rehin alıyor." diyen Mor, Netanyahu'nun "şok olmuş vatandaşlarla ve basınla yüzleşmek yerine, sorumluluğunun olduğu yerden binlerce kilometre uzakta bir konuşma düzenlediğini" dile getirdi.

Mor, "Lütfen onun görünüşte kararlı söylemine, çok iyi uyguladığı manipülasyona ve ayakta alkışlanmayı amaçlayan içi boş sözlerine kanmayın." uyarısında bulundu.