İsrailli fanatiklerin Aksa'ya baskını

İsrail polisinin korumasındaki Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlediği bildirildi.

Kudüs İslami Vakıflar İdaresinden bir yetkilinin AA muhabirine verdiği bilgiye göre, İsrail polisinin eşliğinde 584 fanatik Yahudi Mescid-i Aksa'ya girdi.

Fanatik Yahudiler, Mescid-i Aksa'nın bahçesinde Talmudik ayinler yaptı ve dans etti.

İsrail yönetimi 2003 yılında tek taraflı olarak Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin Aksa'ya baskın düzenlemelerine izin vermişti. O tarihten bu yana Mescid-i Aksa cuma ve cumartesi günleri dışında her gün aşırılık yanlısı fanatik Yahudi grupların baskınlarına ve işgallerine maruz kalıyor.

Yahudilerin Mescid-i Aksa baskınları statükoya aykırı

Mescid-i Aksa, İsrail ile Ürdün arasında 26 Ekim 1994'te imzalanan barış antlaşmasına göre Ürdün Vakıflar, İslami İşler ve Mukaddesat Bakanlığına bağlı Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin himayesinde bulunuyor.

Yahudiler, 2003'ten bu yana İdarenin izni olmadan İsrail'in tek taraflı kararıyla polis eşliğinde kutsal mabede giriyor. Bu girişleri "baskın" olarak nitelendiren Kudüs İslami Vakıflar İdaresi, Müslümanların egemenliğinin ihlal edildiğini vurguluyor.

İsrailliler, içinde Kıble Mescidi ile Kubbetü's-Sahra???????'nın yanı sıra müze, medreseler ve büyük avlunun yer aldığı Mescid-i Aksa Külliyesi'nin altında, "Süleyman Mabedi kalıntılarının bulunduğu" iddiasıyla kazı çalışmaları yapıyor.

İsrail yönetimi, Mescid-i Aksa'da "sadece Müslümanların ibadet edebildiği, diğer dinlerin mensuplarının ise yalnızca ziyarette bulunabildiği" yönündeki tarihi statükonun korunduğunu savunuyor.

Ancak fanatik Yahudilerin İsrail polisi korumasında Aksa'ya düzenledikleri baskınlarda dua etmeleri ve dini ritüelleri yerine getirmeleri sıkça kameralara yansıyor.

İsrail içindeki ultra-Ortodoks Yahudi din adamlarının çoğunluğu ise Yahudilerin Mescid-i Aksa'ya girmesinin dinen yasak olduğunu vurguluyor.