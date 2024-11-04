İsrailli Gruplardan El-Bire'de Araç Yangını - Son Dakika
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İsrailli Gruplardan El-Bire'de Araç Yangını

İsrailli Gruplardan El-Bire\'de Araç Yangını

İsrailli grup, Batı Şeria'nın El-Bire kentinde 20 araca ateş açarak saldırı düzenledi.

04.11.2024 11:51
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Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsrailliler, işgal altındaki Batı Şeria'nın El-Bire kentinde yaklaşık 20 aracı ateşe verdi.

İşgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırıları artarak devam ediyor.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, Ramallah'a yakın El-Bire kentinin sanayi bölgesine sabahın ilk saatlerinde baskın düzenleyen bir grup İsrailli, Filistinlilere ait yaklaşık 20 aracı ateşe verdi.

Söz konusu silahlı İsrailli grup, yangın ihbarının ardından bölgeye gelen ambulans ve sivil savunma ekiplerine de ateş açtı. Olayda can kaybı yaşanmadı.

AA muhabirine konuşan bölge sakinlerinden Sami el-Huli, bunun ilk olmadığını daha önce de benzer saldırılar yapıldığını söyledi.

"Komşularımızın telefonuyla sabahın erken saatlerinde bölgede büyük bir yangın çıktığı haberiyle uyandık. Bölgede yaklaşık 20 araç ateşe verildi." diyen Huli, bölgenin İsraillilerin saldırılarından korunması için birçok kez talepte bulunduklarını ancak yanıt alamadıklarını dile getirdi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik saldırılarda artış yaşanıyor.

Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Ayrım Duvarı ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyi, işgal altındaki Batı Şeria'da İsrail ordusu ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin ekim ayında Filistinlilere yönelik 1490 saldırı gerçekleştirdiğini açıklamıştı.

İşgal altındaki Batı Şeria'da 451 bin, Doğu Kudüs'te ise yaklaşık 230 bin İsrailli, Filistin topraklarını gasbediyor. Uluslararası hukuka göre Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki bu gasplar yasa dışı sayılıyor.

Bu yerlerde ikamet eden İsrailliler, Batı Şeria'da işgal altında yaşayan Filistinliler için hayatı daha da zorlaştırıyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrailli Gruplardan El-Bire'de Araç Yangını - Son Dakika

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