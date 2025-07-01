İsrailli Keskin Nişancılara İnsan Hakları Suçlaması

Uluslararası İnsan Hakları Federasyonu (FIDH) ve 5 dernek, 2 Fransız asıllı İsrailli keskin nişancı hakkında, Gazze Şeridi'nde sivilleri kasten öldürdükleri gerekçesiyle Paris Adli Mahkemesine başvurdu.

FIDH'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Federasyonun yanı sıra Fransız İnsan Hakları Birliği (LDH), Filistin'i destekleyen derneklerden Al-Haq, Mizan İnsan Hakları Merkezi, Filistin İnsan Hakları Merkezi ve Fransa Filistin Dayanışma Derneği (AFPS), 2 Fransız asıllı İsrailli keskin nişancı hakkında, Gazze'de sivilleri kasten öldürdükleri gerekçesiyle Paris Adli Mahkemesinin insan hakları suçlarıyla ilgili birimine şikayet dilekçesi sundu.

İnsan hakları dernekleri, söz konusu şikayetin odağında yer alan ve İsrail ordusu bünyesindeki "Hayalet" birimine üye olan Fransız asıllı İsrailli askerler Sasha A ve Gabriel B'yi, Gazze'de sivilleri kasten öldürerek soykırım, işkence ve savaş suçları işlemekle suçluyor.