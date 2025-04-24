İsrailli Saldırıda 3 Filistinli Yaralandı

Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, işgal altındaki Batı Şeria'da düzenlediği saldırıda açtığı ateş sonucu 3 Filistinli yaralandı.

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan habere göre, Filistin topraklarını gasbeden bir grup İsrailli, Kuzey Ağvar'daki Berdele köyüne saldırdı, çiftlik hayvanlarını çalmaya çalıştı.

İsrailliler, kendilerini engellemeye çalışan bölge sakinlerine ateş açtı. Saldırıda 3 Filistinli yaralandı.

Filistin Kızılayı, yaralı Filistinlilerin tedavi için hastaneye nakledildiği bilgisini verdi.

Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Yerleşim Birimleri ve Ayrım Duvarı'na Direniş Heyeti verilerine göre, Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, 2025'in ilk üç ayında Batı Şeria'da Filistinlilere ve mülklerine karşı 860 saldırı gerçekleştirdi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim 2023'ten beri İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 171'i çocuk olmak üzere 956 Filistinli hayatını kaybetti, yaklaşık 7 bin kişi yaralandı.