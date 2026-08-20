İsrailli Saldırılar 107 Filistinliyi Yerinden Etti - Son Dakika
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İsrailli Saldırılar 107 Filistinliyi Yerinden Etti

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HRW, 2023'te İsrailli saldırıların 107 Filistin topluluğunu yerinden ettiğini bildirdi.

İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW), Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin İsrail destekli artan saldırılarının 2023 yılından bu yana 107 Filistinli topluluğunun tamamen veya kısmen yerinden edilmesine yol açtığını açıkladı.

HRW'nin internet sitesinde yayımlanan raporda, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlileri göçe zorlayan şiddet eylemlerinin arkasındaki grupların İsrail devletinin askeri, maddi ve hukuki desteğiyle hareket ettiği kaydedildi.

Raporda, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarının büyük oranda İsrail askerleriyle birlikte veya askerlerin gözetimi altında gerçekleştiği aktarıldı.

HRW araştırmacısı Sarah Sanbar, "İsraillilerin en az Filistinliyi barındırmayı ve en fazla toprağı ele geçirmeyi" amaçladığını ifade ederek, "Yahudi yerleşimciler ateş ediyor, saldırıyor ve Filistinlileri topraklarından kovuyor; devlet ise bunu yapmaları için silah, yasal kılıf ve bütçe sağlıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) verilerine yer verilen raporda, bu yılın ilk dört ayında yerinden edilen Filistinlilerin sayısının 2025 yılının tamamından daha fazla olduğu aktarıldı.

Raporda, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırıları sonucunda 2023 yılının ocak ayından itibaren "107 Filistinli topluluğunun tamamen veya kısmen yerinden edildiği" kaydedildi.

Tel Aviv yönetiminin, Filistin topluluklarına saldırılarda kullanılan arazi araçları, gece görüş gözlükleri ve insansız hava araçları için Filistin topraklarını gasbeden İsraillilere mart ayında 50 milyon şekel (yaklaşık 16 milyon dolar) fon sağladığı bilgisi verildi.

HRW, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerden ağır insan hakları ihlallerine karışanlara yönelik yaptırım uygulama, İsrail'e silah sevkiyatının askıya alınması ve yasa dışı yerleşim birimleriyle ticaretin yasaklaması çağrısında bulundu.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını başlattığı Ekim 2023'ten bu yana, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırıları, askeri operasyonlar, kaçak Yahudi yerleşim yerlerinin genişletilmesi ve Filistinlilerin hareket özgürlüğünü kısıtlayan uygulamalarda artış yaşanıyor.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Filistin, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrailli Saldırılar 107 Filistinliyi Yerinden Etti - Son Dakika

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