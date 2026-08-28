İsrailli Saldırılar: 3 Filistinli Yaralı

Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsraillilerin, işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentine bağlı Muğayyir köyüne saldırısında 3 Filistinli yaralandı ve bir ambulansın yaralılara ulaşması engellendi.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, bir grup İsrailli, köyün batı girişinde Filistinlilerin araçlarına saldırdı, Muğayyir ve Ebu Fellah köyü sakinlerinin evlerine dönmesine engel oldu.

İsrailliler daha sonra köydeki bazı evlere saldırdı ve koyun çaldı. Tüm bunlar olurken İsrail ordusu da İsraillileri koruma amacıyla alanda hazır bulundu.

Filistinlilerin, İsraillilerin saldırısına karşılık vermesi üzerine İsrail askerleri Filistinlileri dağıtmaya çalıştı.

Saldırı ve ardından yaşanan çatışmalarda 3 Filistinli yaralandı ancak yaralanmanın türüne ilişkin bilgi verilmedi???????.

Daha sonra İsrailliler ile İsrail askerleri, yaralıları hastaneye nakletmek için bölgeye gelen bir ambulansı Muğayyir köyünün girişinde alıkoydu.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.