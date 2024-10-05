İsrailli Saldırılar: 6 Filistinli Yaralandı

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Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde zeytin toplayan Filistinli çiftçilere saldırısında 6 kişi yaralandı.

Ramallah kentine bağlı Rantis Beldesi Belediye Başkanı Macid Halef, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bir grup Filistin topraklarını gasbeden İsraillinin, belde kırsalında kendi tarım arazilerinde zeytin toplayan Filistinlilere saldırdığını belirtti.

Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırısında 6 Filistinlinin yaralandığını ifade eden Halef, yaralıların bir kısmının olay yerinde tedavi edildiğini bir kısmının ise hastaneye kaldırıldığını aktardı.

Halef, olay yerine gelen İsrail askerlerinin Filistin topraklarını gasbeden İsraillileri durdurmak yerine, Filistinli çiftçilerin üzerine gaz bombası attığını kaydetti.

İsrail verilerine göre, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 720 binden fazla Filistin topraklarını gasbeden İsraillinin yaşadığı tahmin ediliyor.

Filistin Sağlık Bakanlığı verilerine göre, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 160'ı çocuk, 10'u kadın olmak üzere 741 Filistinli hayatını kaybetti, 5 bin 750 kişi yaralandı.

İşgal altındaki Batı Şeria'da 451 bin, Doğu Kudüs'te ise yaklaşık 230 bin İsrailli, Filistin topraklarını gasbediyor. Uluslararası hukuka göre Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki bu gasplar yasa dışı sayılıyor.