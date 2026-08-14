İsrailli Saldırılarda 3 Filistinli Yaralandı - Son Dakika
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İsrailli Saldırılarda 3 Filistinli Yaralandı

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Batı Şeria'da İsrail'in saldırısında biri çocuk 3 Filistinli biber gazıyla yaralandı.

Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde düzenledikleri saldırıda biri çocuk 3 Filistinli yaralandı.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın haberine göre, Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Arrabe ve Yabad beldeleri arasındaki bölgede Filistinlilere biber gazıyla saldırdı.

Saldırıda bir kız çocuğu ile 2 Filistinli yaralandı.

Sosyal medyada saldırıya ilişkin paylaşılan görüntülerde, bir kız çocuğu ile 2 Filistinlinin saldırının ardından yerde yattığı ve sağlık ekiplerinin olay yerine gelerek müdahalede bulunduğu görüldü.

Görüntülerde, sağlık ekiplerinin yaralılara müdahale ettiği, çevrede bulunanların da yaralılara yardımcı olmaya çalıştığı görüldü.

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de yürüttüğü soykırımla eş zamanlı olarak İsrail ordusu ve Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin Batı Şeria'daki saldırılarında tırmanış yaşanıyor.

Bu süreçte 1183'ten fazla Filistinli yaşamını yitirdi, yaklaşık 13 bin kişi yaralandı ve 25 bine yakın kişi gözaltına alındı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrailli Saldırılarda 3 Filistinli Yaralandı - Son Dakika

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