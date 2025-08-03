İsrailli Sanatçılardan Savaş Suçlarına İtiraz - Son Dakika
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İsrailli Sanatçılardan Savaş Suçlarına İtiraz

İsrailli Sanatçılardan Savaş Suçlarına İtiraz
03.08.2025 18:55
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1000'den fazla sanatçı, İsrail askerlerini Gazze'deki saldırıları durdurmaya çağırdı.

İsrail'de 1000 kadar sanatçı, yayımladıkları bildiri ile Gazze'de 'çocukların ve masum insanların öldürülmesine, açlığa, nüfusun sürülmesine ve kentlerin anlamsızca yok edilmesine' karşı çıktıklarını duyurdu.

İsrailli sanatçılardan Gazze'deki İsrail askerlerine saldırılarını sona erdirme çağrısı

GAZZE'DEKİ İSRAİL ASKERLERİNE "SAVAŞ SUÇU" OLAN SALDIRILARINI SONA ERDİRME ÇAĞRISI

Sanatçılar, İsrail ordusu ve siyasi karar mercilerinin yanı sıra sahadaki askerleri Gazze'de 'savaş suçu' teşkil eden saldırılarını durdurmaya ve insani değerlerden vazgeçmemeye çağırdı. İsrailli sanatçılar ayrıca Netanyahu hükümetine de Gazze'de tutulan esirlerin serbest kalması karşılığında saldırıları sona erdirme çağrısında bulundu. Bildiriye imza atan İsrailli sanatçılar arasında şarkıcılar Gidi Gov, Riki Gal ve oyuncu Keren Mor da yer alıyor.

GAZZE "AÇLIKTAN" ÖLÜYOR

İsrail'in saldırıları ve insani yardım girişini kısıtlayan sıkı kuşatması altındaki Gazze Şeridi, açlığın yayıldığı, su, ilaç, tıbbi gereçler ve hijyen malzemesinin bulunamadığı insani felaketi yaşıyor. Başta çocuklar olmak üzere, Gazze Şeridi'nde açlık nedeniyle ölümler artıyor. İsrail'in kıtlığı dayattığı Gazze Şeridi'nde 7 Ekim 2023'ten bu yana açlık nedeniyle 93'ü çocuk, 175 kişi hayatını kaybetti. Yerel ve uluslararası çevreler, İsrail'in "açlığı ve susuzluğu silah olarak" kullandığını belirtiyor.

İsrailli sanatçılardan Gazze'deki İsrail askerlerine saldırılarını sona erdirme çağrısı

Sivil altyapıyı da tahrip ederek Gazze'nin yüzde 88'ini yıkan İsrail ordusu, sürgün emirleriyle yerinden ettiği Filistinlileri sık sık barındıkları bölgelerde hedef alıyor. Nüfusu yaklaşık 2,3 milyon olan Gazze'de İsrail saldırıları ve sürgün emirleriyle yerinden edilenlerin sayısının 2 milyona ulaştığı, çok sayıda kişinin defalarca yerinden edildiği belirtiliyor.

İsrailli sanatçılardan Gazze'deki İsrail askerlerine saldırılarını sona erdirme çağrısı

Temel malzemelerden yoksun bir şekilde yerinden edilen Filistinliler, derme çatma çadırlarda veya aşırı kalabalıklar içinde hijyen malzemelerinin eksikliğinde lavaboların bile yetersiz olduğu, bulaşıcı hastalıkların yayıldığı okullarda hayatta kalmaya çalışıyor. İsrail ordusu ise günlük düzenlediği saldırılarla yerinden edilenlerin çadırlarını ve barındığı sivil noktaları bombalıyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrailli Sanatçılardan Savaş Suçlarına İtiraz - Son Dakika

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