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İsrailli şirketler Gazze'de yerleşim yerleri planlıyor - Son Dakika
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İsrailli şirketler Gazze'de yerleşim yerleri planlıyor

İsrail hükümeti tarafından finanse edilen yerleşimci örgütlerin oluşturduğu bir koalisyon, Gazze'de Yahudiler için yerleşim yerleri planları hazırlıyor. İsrailli şirketler, Gazze'de kurulması planlanan yerleşim birimlerinin reklamlarını yayımlayarak ön kayıt oluşturulmasını sağlıyor. Bu durum uluslararası hukuk ve BM tarafından yasa dışı kabul ediliyor.

İsrailli şirketler Gazze\'de yerleşim yerleri planlıyor
17.12.2023 - 12:13,
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İsrailli şirketler, işgalin başarılı olması halinde Gazze'de Yahudiler için yerleşim yerleri planları hazırlıyor.

İsrail hükümeti tarafından finanse edilen yerleşimci örgütlerin oluşturduğu bir koalisyon "Gazze Yerleşim Konferansı için Pratik Hazırlık" başlığıyla Tel Aviv'de konferans düzenledi.

Konferansın ardından yerleşimci örgütler tarafından "Gazze İsrail Toprağıdır! Savaşın, Kurtarın, Yerleşin" yazılı reklamlar yayımlandı.

Söz konusu reklamlarda, Gazze'de Yahudi yerleşimciler için kurulması planlanan yerleşim birimleriyle ilgilenen İsraillilerin ön kayıt oluşturabilmesi için müşteri hizmetleri numarası paylaşıldı.

Yerleşim yerlerini geliştirme şirketlerinden biri olan "Harei Zahav", Instagram hesabından paylaştığı mesajlarında "Gazze yerleşimlerinin" reklamını yapıyor.

İsrailli şirketin paylaşımlarında, Gazze sahilinde villa tarzı evlerin çizimleriyle birlikte "Sahilde bir ev hayal değil! Molozları temizlemeye ve işgalcileri savuşturmaya başladık." ifadelerine yer verildi.

Filistinlilerin topraklarını, evlerini ve arazilerini daha önce gasbederek Batı Şeria, Doğu Kudüs, Nablus, Golan Tepeleri gibi işgal edilen bölgelerde yerleşim yerleri kuran şirketlerin, Gazze'deki halkı "işgalci" olarak nitelemesi dikkati çekti.

Söz konusu İsrailli şirket, işgalin başarılı olması halinde yeniden kurulması planlanan yerleşim yerlerinin isimlerini ve Gazze Şeridi boyunca yaklaşık konumlarını gösteriyor.

İsrail, 1967'den bu yana işgal altında tuttuğu Filistin topraklarında Yahudi yerleşim birimleri inşa etmeye devam ediyor.

Bu süre boyunca iktidara gelen hükümetler, yerleşim yerlerini, Filistin topraklarını Yahudileştirme aracı olarak kullanma politikasını aralıksız olarak sürdürdü.

İsrail'in yerleşim yerleri oluşturması uluslararası hukuk ve Birleşmiş Milletler (BM) nezdinde yasa dışı kabul ediliyor.

Kaynak: AA
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