İsrailli Subay Gazze'de Keskin Nişancı Ateşiyle Öldürüldü

Güncel

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde İsrailli bir subayın keskin nişancı ateşiyle vurularak öldürüldüğünü açıkladı.

Kassam Tugaylarından yapılan yazılı açıklamada, kuzeydeki Cibaliya Mülteci Kampı'nın ortasındaki Ebu el-Ayş Caddesi'nde İsrailli bir subayın öldürüldüğü belirtildi.

Açıklamada, İsrail ordusu subayının keskin nişancı ateşiyle vurulduğu bilgisine yer verildi.

İsrail ordusu, konuya ilişkin henüz açıklamada bulunmadı.

Kassam Tugayları, 21 Aralık Cumartesi günü de Cibaliya Mülteci Kampı'nda girilen çatışmada 5 İsrail askerinin öldürüldüğünü duyurmuştu.

İsrail'in Gazze'nin kuzeyini "yok etme" planı

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyi başta olmak üzere pek çok bölge için sık sık "tahliye emirleri" yayımlayarak bölgedeki Filistinlileri zorla yerinden ediyor. İsrail'in özellikle kuzeyi için yayımladığı tahliye emirleriyle "Generallerin Planı" olarak nitelenen planı uygulamaya çalıştığı yorumları yapılıyor.

"Generaller Planı" adını taşıyan bu plan, Filistinlileri, Gazze Şeridi'nin kuzeyinden tehcir etmeyi, ardından bölgenin kuşatılması, gıda, yakıt ve temiz su girmesine izin verilmemesini öngörüyor.

Bu durumda silahlı direnişçilerin "ölüm ya da teslim olma" arasında tercihe zorlanması, bölgeyi terk etmeyen veya terk edemeyen Filistinlilere de "düşman unsur olarak muamele edilmesini" içeriyor.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bin 492'si çocuk, 11 bin 979'u kadın olmak üzere 45 bin 259 Filistinli öldü, 107 bin 627 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.