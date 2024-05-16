İsrailli Tarihçi Profesör Ilan Pappe, ABD'de FBI Tarafından Sorgulandı - Son Dakika
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İsrailli Tarihçi Profesör Ilan Pappe, ABD'de FBI Tarafından Sorgulandı

İsrailli Tarihçi Profesör Ilan Pappe, ABD\'de FBI Tarafından Sorgulandı

İsrailli tarihçi Profesör Ilan Pappe, ABD'nin Detroit Metropolitan Havaalanı'nda Hamas destekçisi olduğu iddiasıyla FBI tarafından 2 saat sorguya çekildiğini açıkladı. Pappe, sorgu sırasında telefonunun elinden alındığını ve çeşitli sorularla karşılaştığını belirtti. FBI çalışanlarının İsrailli yetkililerle uzun süre telefonda konuştuğunu ve telefonundaki bilgilerin kopyalandıktan sonra gitmesine izin verildiğini ifade etti.

16.05.2024 09:37
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İsrailli tarihçi Profesör Ilan Pappe, ABD'nin Detroit Metropolitan Havaalanı'nda "Hamas destekçisi" olduğu iddiasıyla Federal Soruşturma Bürosu (FBI) tarafından 2 saat sorguya çekildiğini belirtti.

Pappe, Facebook hesabından havaalanındaki sorguya ilişkin açıklamalarda bulundu.

FBI çalışını iki kişi tarafından Detroit Metropolitan Havaalanı'na vardığında 2 saat sorgulandığını ve sorgu sırasında telefonunun elinden alındığını anlatan Pappe, sorular karşısında şaşkınlığa uğradığını belirtti.

Pappe, "'Hamas destekçisi misin? İsrail'in Gazze'de soykırım yaptığını düşünüyor musun? Çatışma için çözümün nedir?' gibi sorular sordular." ifadesini kullandı.

FBI'ın, ABD'deki Arap ve Müslüman arkadaşlarının kimler ve ne kadar yakın olduklarını sorduğunu aktaran Pappe, FBI çalışanlarının, İsrailli yetkililer olduğunu düşündüğü kişilerle uzun süre telefonda konuştuklarını söyledi.

Pappe, telefonundaki bütün bilgilerin kopyalandıktan sonra gitmesine izin verildiğini kaydetti.

İsrailli tarihçi Profesör Ilan Pappe, 8 Mart'ta, merkezi İngiltere'de bulunan İslami İnsan Hakları Komisyonunda, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının "Filistin tarihinin en karanlık anı olabileceğini" belirterek, "Yaşananlar, tarihe siyonist projenin sonunun başlangıcı olarak geçecek." demişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrailli Tarihçi Profesör Ilan Pappe, ABD'de FBI Tarafından Sorgulandı - Son Dakika

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