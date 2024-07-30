İsrailli Tuğgeneral Hiram, Be'eri saldırısının sorumluluğunu kabul etti

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İsrailli Tuğgeneral Barak Hiram, 7 Ekim'de Be'eri yerleşim yerindeki bir eve tank atışı yapılması emrini vermesi sonucu 14 İsraillinin ölmesine ilişkin sorumluluğunu kabul etti.

Haaretz gazetesinin haberine göre, Hiram'ın emriyle yapılan tank atışı nedeniyle ölenlerin yakınları ve İsrailli Tuğgeneral Hiram bir araya geldi.

Ölenlerden bazılarının yakını olan Ron Shafroni, Hiram'ın Be'eri'de savaşan güçlere komuta eden kişi olarak olayların sonuçlarının sorumluluğunu kabul ettiğini kendilerine söylediğini kaydetti.

Toplantıda, ölen 14 İsraillinin yakınlarından bazılarının Hiram'dan istifa etmesini istediğini belirten Shafroni, sorumluluğunu kabul etmenin bir parçası olarak hangi adımları atması gerektiği sorulduğunda ise Hiram'ın "Teşekkür beklemiyorum, ancak sonunda ailemi görememe riskini göze alıyorum." dediğini aktardı.

İsrail- Gazze sınırına yakın Be'eri yerleşim yeri yönetiminden yapılan yazılı açıklamada ise söz konusu görüşmenin yaklaşık 2 saat sürdüğü ve "çok gergin" bir atmosferde geçtiği belirtildi.

Tuğgeneral Barak Hiram, İsrail saldırıları altındaki Gazze'deki El-İsra Üniversitesini üstlerinin onayı olmaksızın havaya uçurmuştu.

İsrail güçleri, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki El-İsra Üniversitesini askeri karargah olarak kullanmış, 18 Ocak'ta binayı havaya uçurmuştu.