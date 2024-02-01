 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
İsrailli Yahudi yerleşimciler, Nablus'ta Filistinli çiftçinin zeytin ve badem ağaçlarını kesti - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İsrailli Yahudi yerleşimciler, Nablus'ta Filistinli çiftçinin zeytin ve badem ağaçlarını kesti

İsrailli Yahudi yerleşimciler, Nablus\'ta Filistinli çiftçinin zeytin ve badem ağaçlarını kesti

İsrailli fanatik Yahudi yerleşimciler, işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentinde Filistinli çiftçiye ait yüzlerce zeytin ve badem ağacını kesti. Yahudi yerleşimcilerin bahçedeki 450 ağaç ve fidanı kestiği belirtiliyor. Bu olay, İsrailli Yahudi yerleşimcilerin Filistinlilere yönelik saldırılarının bir örneği olarak gösteriliyor.

01.02.2024 11:55
Abone Ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrailli fanatik Yahudi yerleşimciler, işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentinde Filistinli çiftçiye ait yüzlerce zeytin ve badem ağacını kesti.

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan habere göre Yahudi yerleşimciler, Nablus'ta yaşayan Filistinli çiftçi Gazi Anter'in zeytin ve badem bahçesine saldırdı.

"Yahudi yerleşimcilerin yağışlı havaları fırsat bilerek Filistinlinin bahçesine girdiği" vurgulanan haberde, Yahudi yerleşimcilerin bahçedeki 450 ağaç ve fidanı kestiği belirtildi.

Filistinli çiftçi Anter, İsrailli Yahudi yerleşimcilerin iki yıldan bu yana bahçesine 4 kez zarar verdiklerini söyledi.

İşgal altındaki Batı Şeria ile Doğu Kudüs'te 700 binden fazla Yahudi yerleşimci yaşıyor. Uluslararası hukuka göre Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı sayılıyor.

Bu yerlerde ikamet eden Yahudi yerleşimciler, Batı Şeria'da işgal altında yaşayan Filistinliler için hayatı daha da zorlaştırıyor.

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

Batı Şeria, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrailli Yahudi yerleşimciler, Nablus'ta Filistinli çiftçinin zeytin ve badem ağaçlarını kesti - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.02.2024 13:20:32. #1.11#
SON DAKİKA: İsrailli Yahudi yerleşimciler, Nablus'ta Filistinli çiftçinin zeytin ve badem ağaçlarını kesti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement