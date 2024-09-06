İsrailli Yerleşimcilerden Filistinli Araca Saldırı - Son Dakika
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İsrailli Yerleşimcilerden Filistinli Araca Saldırı

İsrailli yerleşimciler, Ramallah'ta Filistinli bir vatandaşın aracını ateşe vererek kullanılamaz hale getirdi. Ayrıca ırkçı sloganlar da yazıldı.

06.09.2024 10:17
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Filistin topraklarını gasbeden İsrailli yerleşimciler, işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde Filistinlilere ait aracı ateşe verdi.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrailli yerleşimciler, Ramallah'a bağlı Ebu Felah beldesinde Muhammed Cemil Şuman isimli Filistinli vatandaşın aracını ateşe vererek kullanılamaz hale getirdi.

Filistinliler aleyhinde sloganlar atan İsrailliler, beldedeki bir evin duvarlarına da ırkçı sloganlar yazdı.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 691 Filistinli hayatını kaybetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrailli Yerleşimcilerden Filistinli Araca Saldırı - Son Dakika

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