İsrailli Yerleşimciler Filistinlilere Saldırdı

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- İsrailli yerleşimciler Filistinlilere ait araçları ateşe verdi

RAMALLAH - İsrailli yerleşimcilerin Ramallah yakınlarındaki Mazra'a El- Garbiya köyüne saldırarak Filistinlilere ait araçları ateşe verdiği bildirildi.

Filistin'in Batı Şeria bölgesindeki Ramallah şehri yakınlarında bulunan Mazra'a El-Garbiya köyü İsrailli yerleşimci şiddetine sahne oldu. Yerel yetkililerden edinilen bilgilere göre, gece saatlerinde köye saldıran İsrailli yerleşimciler, Filistinlilere ait araçları ateşe verdi. Saldırıya ait görüntüler ise amatör kameralara yansıdı. İsrailli yerleşimciler, işgal altındaki Batı Şeria'da yaşayan Filistinlilere ve mülklerine yönelik şiddet eylemleriyle sık sık gündeme geliyor.